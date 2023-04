Dólar imparable: el blue podría llegar a $700 y advierten escasez de productos

Con la escalada del dólar en los últimos días y la economía en un momento delicado, muchos argentinos comienzan a mirar el futuro con cierto temor. En diálogo con InformateSalta el economista Julio Moreno explicó que "el tema del dólar blue es la inestabilidad, la falta de confianza y que la tasa de inflación que tenemos hace que la gente se vaya al dólar".

"La gente que tenga que vender con productos importados no quiere vender porque no sabe el precio de reposición, por eso la escasez que tenemos", continuó explicando el especialista que no dudó en sostener: "Esta es una crisis bastante preocupante con el agravante que tenemos un presidente que esta pensando en cualquier cosa, esta incertidumbre que se esta viviendo es muy fuerte".

"El precio (de las cosas) es la verdadera incertidumbre de la gente porque si tenés que reponer un producto en un par de veces vendés con un cargo pensando en lo que pueda pasar"

El cóctel que se genera con estos ingredientes hace que "esto debe ser único en el mundo, una persona que trabaja es cada día más pobre porque la canasta de la pobreza sube, es único, esas asimetrías son las que nos hacen muchísimo mal".

"Esta incertidumbre no se cuanto tiempo va a durar, si tenemos una inflación del 7% u 8% mensual el dólar blue tendría que subir $20 o $30 y quizás más por mes, si sigue la brecha vamos a tener un dólar a $600 o $700 cómodos. Ahora ¿Cómo sobrevivimos a este proceso inflacionario? ¿Cómo pedimos que aumenten los sueldos en este proceso de recesión, cuando no se vende?", finalizó.