Por la suba del dólar, supermercado de Salta "encintó la mercadería"

Luego de una nueva jornada de fuerte tensión cambiaria, el dólar blue aceleró su escalada y superó por primera vez los $500, lo que provocó que muchos comercios comenzaran a aplicar algunas estrategias defensivas para protegerse frente a la incertidumbre económicas.

Los avisos de suspensión de ventas o advertencias de posibles cambios en los precios con nuevas listas se hicieron más frecuentes en las últimas horas.

En Salta, se divulgaron imágenes de un reconocido supermercado céntrico, que optó por encintar las estanterías donde se comercializa toda la mercadería “no esencial”, lo que provocó malestar entre los usuarios que fueron a hacer las compras durante la jornada de ayer.

Porque el Jumbo de Salta está asi? @JumboArg pic.twitter.com/KDVnICu676 — Romina Ferreyra (@rominaferreyra) April 25, 2023

Pero la incertidumbre no es solo propiedad de las cadenas de supermercados. Idéntica situación ocurrió en algunas confiterías céntricas que suspendieron las ventas porque no saben a cuánto deberán reponer la mercadería. En tanto, en las casas de repuestos de la San Martín, los comerciantes aseguran que los proveedores les manifestaron que no van a vender hasta que no se estabilice la situación.

En el rubro turístico, según El Tribuno, las agencias reciben dólares para la venta de paseos y excursiones y cotizan sus precios al blue. El peso dejó de ser una opción. "A Iruya cuesta 250 dólares, para 4 personas, salida y regreso en el día", dijo una promotora en una agencia de turismo.

Todos coinciden en que cuando eso pasa es porque "hay una bomba que va a explotar".