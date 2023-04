La muerte de Xiomara y el dolor de su hijo: "Se le nota que extraña, que busca, que necesita"

A más de 20 días de la muerte de Xiomara, una joven de 20 años que fue a dar a luz a su segundo hijo y le dejaron placenta en su matriz que le provocó una sepsis, la familia habló con InformateSalta y nos contó la situación socio-económica que afrontan tras la partida de la joven y la falta de acompañamiento del Estado, como así también del mismo hospital de Aguaray.

Sergio, papá de Xiomara, aún conmovido por la pérdida de su hija, contó que no recibieron ningún tipo de acompañamiento. "No hemos recibido asistencia psicológica, no se acercó nadie ni del Municipio ni del hospital. Recibimos ayuda de los vecinos que nos colaboran. Yo estaba trabajando en el Sur y tuve que viajar urgente, tengo que asentarme acá por lo menos hasta que el caso vaya hacia adelante".

El hombre agregó que tanto él como su ex pareja, dejaron de trabajar y se ven reducidos en sus ingresos. "Yo estaba trabajando en Comodoro Rivadavia, la empresa me está bancando pero no sé hasta cuando. La mamá de Xiomara también pero ahora abocada a todo esto. Vivimos con el hijo de Xiomara de 4 años, otros dos hijos nuestros. Hoy en día salimos adelante con la colaboración de los vecinos, nos colaboran con mercadería, pañales, ropita".

En cuanto a Ezequiel, la pareja de Xiomara, se encuentra con el bebé de apenas días, refugiado en su casa familiar. En tanto él junto a su ex pareja, están al cuidado del niño más grande llamado Juan Fernando, que ya empezó a extrañar a su mamá.

"Ayer a la tarde cuando me fui, en todo el día estaba muy mal, ya se lo nota que extraña que busca, que necesita y no ve a su mamá. No se acerco ningún profesional" además agregó que no está concurriendo a clases.

Recordó que su hija cuando tuvo su primer bebé fue en la casa familiar, ayudada por su mamá y luego trasladada al hospital de Tartagal "Ella lo tuvo acá, hizo el parto la madre. Todo normal, todo sano. El bebé estaba sano. El bebé que nació antes que falleciera se encuentra bien y fue llamado Jeremías Lautaro. Esta aumentando de peso, esta muy bien".

Irene, mamá de Xiomara también dialogó con InformateSalta e insistió en el hecho de que no recibió asistencia de nadie. "Si se acercaron con ayuda fueron gente conocida de los docentes, que me ayudaron desde el primer momento, amigos, fuera de ahí no".

El caso

Según nos informó la familia de Xiomara, todo está en manos del doctor Sergio Heredia, quien se acercó por la iniciativa de un grupo de docentes jubiladas. Por el momento el letrado trabaja en realizar la presentación ante la justicia para poder encontrar una respuesta por la pérdida inesperada de Xiomara.

"Nos levantamos cada día con eso, de esperar que simplemente se haga justicia y que paguen los que le quitaron la vida a mi hija. Una nena que tenía un montón de vida por delante, muchas cosas, tenía que criar a sus hijos y de un día para otro le quitaron la vida".