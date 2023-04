Ratas, alacranes, dengue y un basural donde vive una mujer en Villa Lavalle

“Por culpa de un basural, a mi hija le dio dengue”, dijo una vecina de Villa Lavalle. Vive exactamente en la esquina de las calles Río Wierna y Río Santa Ana, y al frente de su casa, donde una mujer vive entre la basura.

“Vive una señora allí, ya vinieron la gente de descacharrado, pero ella se pone brava y sale con palos para pegarles”, indicó esta mujer que vive esta situación hace ya algunos años y pide ayuda porque ahora su hija de contagió de dengue.

“Tiene dolor de cuerpo, fiebre, dolor intestinal, y tiene que hacer reposo por lo menos 5 días”, dijo y contó que anoche tuvieron que ir al Hospital Papa Francisco para que la asistan porque no sabían que tenía.

Sobre la situación de la mujer que vive en ese basural, dijo que es compleja y que también pone en riesgo la salud de los vecinos ya que esto trae mosquitos, dengue, ratas, alacranes, y a dos cuadras de ese lugar, hay lagunas de agua por pérdida y falta de asfalto, lo que hace que no se pueda circular.

Al móvil de Multivisión Federal se acercó otro hombre, quien contó que “por las noches parecen ardillas las ratas grandes”. Añadió que esta mujer junta basura las 24 horas, y el camión recolector no levanta esos residuos puestos ahí porque hay una persona que vive ahí.





“El Gobierno la quiere ayudar, le quiere dar una casa, pero ella no se quiere ir”

Otras dos mujeres también compartieron su testimonio, una de ellas dijo que hace 16 años que yo vive en el barrio y ella ya estaba. “Logramos sacarla de otro basural más grande, pero ahora se armó aquí. Uno trata de mantener la limpieza, pero es imposible”, informó.

“La llevamos al Hospital Miguel Ragone, pero no se quieren hacer cargo de ella. La Policía no la puede llevar porque ella no se deja. Vino Bettina Romero (intendenta de la Ciudad), pero tampoco se deja ayudar”, contaron.

Indicaron que la mujer tiene una pensión, maneja su dinero, su documento, sabe el día, la hora, la calle, se maneja bien, “no está enferma”, acotaron. “Antes venía a visitarla un hombre que falleció, le dejaba para comer y todo, pero ahora ya no vemos que viene nadie”, dijeron.

Por último, indicaron que todos los animales que ella tiene ahí, se meten en las casas, y, a pesar de tener gatos, que muchas veces impiden el ingreso de roedores o los cazan, están allí de igual manera.