Es jubilado, sufre una discapacidad y necesita nuestra ayuda

Julio está en la vieja estación de trenes de Tartagal Manuela Pedraza hace ya 10 días, y por la noche, se va al Hospital para resguardarse del frío y para impedir que le sigan robando lo poco que tiene.

Atravesó durante estas últimas horas un momento difícil, vive el desprecio de ciento de personas que pasan por el lugar a diario y no lo ayudan. Es de Catamarca y quiere volver allí. Al cruzar la frontera, le robaron lo que había comprado para vender y hoy está en una situación compleja.

“Hace 10 días que estoy aquí, quisiera que me ayudaran para llegar hasta Catamarca, tengo un pasaje para el jueves, pero para llegar hasta Salta y de ahí tengo que llegar hasta Belén, mi pueblo”, contó.

En diálogo con Diario Digital del Norte, contó que tiene el 80% del cuerpo quemado, y le amputaron una pierna. “No lo hago por vago, lo hago porque realmente lo necesito”, sostuvo.

“Ya no puedo estar más así, hace 7 días que no me higienizo, me siento mal, no puedo estar al lado de otra persona. Algunas personas me trajeron sándwiches, un poco de pan, gaseosa, pero no aguanto más. Por favor necesito ayuda, son $2.700 para llegar hasta mi casa”, añadió.

“No es vida estar así”, dijo entre lágrimas y contó que usa morfina para los dolores de su pierna y también se la robaron, por lo que su situación y su estado de salud se agrava con el correr de las horas.