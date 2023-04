Muerte de Xiomara: "Hubo falsificación de historia clínica, se dieron cuenta que mataron a una persona"

Desde hace más de 20 días la familia de Xiomara, la joven mamá de 20 años que murió tras dar a luz a su segundo hijo producto de una infección causada por restos de placenta en su matriz se encuentra acompañada por el abogado Sergio Heredia, quien ofreció sus servicios para conseguir Justicia.

InformateSalta dialogó con el abogado y explicó algunas cuestiones relacionadas a su trabajo en el expediente que prepara para presentar ante la Justicia , advirtiendo que se trata de un caso sin precedentes y que a la vez mostrará la deficiencia en el sistema de Salud en el Norte provincial.

"La joven se embaraza para su segundo bebé y tuvo un solo control, porque en Aguaray no hay médico. Ella tenía una salud perfecta. Comienza a tener dolores en su casa a la noche a las 4 llaman al 911 y lo conecta con Aguaray y va la ambulancia y el parto se produjo a las 4.30, en 5 minutos, en la historia clínica dice 'alumbramiento completo", lo que significa que salió el bebé y la placenta, entonces según los datos que inscribe él y la enfermera dice parto completo".

Según el letrado, el alumbramiento completo no sucedió, ya que cuando Xiomara llega gravísima al hospital de Tartagal es diagnosticada con una infección producto de restos de placenta en su matriz por la doctora que allí la recibe y prescribe un legrado.

El abogado advierte la falsificación de la historia clínica posterior a la muerte de la joven. "He probado que hay falsificaciones, se han dado cuenta que mataron a una persona. La historia clínica la hace quién es el culpable, cómo no la va modificar si la hacen ellos a su antojo y placer, ellos escriben lo que quieren, no podés llevarte de la historia clínica que escribe él que se causó el problema".

En cuanto a las pruebas, Heredia se basa en las personas que estuvieron en distintos momentos acompañando a Xiomara desde que inició el trabajo de parto hasta que fue derivada al hospital de Tartagal, donde finalmente fallece antes de poder ser trasladada a Salta por su estado crítico. Además de mensajes vía WhatsApp de la joven a su circulo cercano advirtiendo de su estado febril.

En referencia a este estado febril, Heredia cita: "El viernes, que tenemos todos los mensajes que ella habla con su padre, ella empieza con dolores y a la noche se le produce fiebre, no hay análisis pero se sospecha que podría tener dengue, el sábado ya se levanta con fiebre alta, eso está acreditado en los mensajes, en la voz de la chica, voz que empieza a decrecer, el sábado ya hay muestra de que hay algo mal".

Remarca que Ezequiel, pareja de Xiomara ante el cuadro evidente de su pareja le pide al doctor Gualpa el traslado. "Yo la quiero llevar a Tartagal, dele el alta, pero el médico delante de testigos le dice 'a mí no me importa la madre", entonces estamos ante un homicidio doloso".

Siguiendo en el relato de lo que vivían los testigos directos como lo son la novia de su papá y su pareja, siguen siendo ellos los que notan el mal estado de Xiomara ignorado por el personal médico.

"Ya no podía levantarse, darle el pecho, compran una mamadera y empiezan los mensajes con el padre, y es ahí ese sábado cuando se produce la falsificación. Tenemos todo probado. Nadie hace lo que debe hacer y le recetan paracetamol, empieza a cambiar el color de la chica, a tener diarrea y el domingo se agrava, incluso tiene sangrado negro, están los mensajes que dice 'el lunes me dan el alta', es un caso escalofriante".

Fue recién el día lunes con intervención del doctor Vega que se tramita su traslado a Tartagal, a dónde va agonizando por tantos días sin actuar de la debida manera. "No se hizo un laboratorio, ni siquiera se hizo el laboratorio del dengue porque no funciona el laboratorio en Aguaray".

"Va la suegra con ella, la suegra ya la ve mal, llega mal y cuando la recibe la ginecóloga de Tartagal le dice que 'hay que hacer ya un legrado, hay resto de placenta' en un minuto le dijo".

En cuanto al legrado, Sergio Heredia confirma que el legrado fue practicada hasta 6 horas posterior a su ingreso, pero ya estaba grave, recién ahí es cuando se le hacen los análisis y es intervenida nuevamente por el doctor Vidal. "Ahí desesperados opera el Doctor Vidal y dejan todo abierto, viene el avión de Salta, que ya había sido pedido. El médico dice 'a esta chica ni si quiera la podemos cambiar de una camilla a otra que se muere' "

Finalmente la joven encontró la muerte dejando a dos pequeños sin su mamá.

