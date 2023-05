En contra de las taser, Villegas propuso disolver la Policía en Salta

En medio de la contraposición de ideas, proyectos y planes que los candidatos están manifestando en la cuenta regresiva para las elecciones provinciales 2023, la candidata a diputada por el Frente de Izquierda, Andrea Villegas, se declaró en contra del uso de las pistolas taser, apuntando que combatir la inseguridad debe empezarse con la disolución de la policía a cambio de un nuevo organismo

Así lo dijo oponiéndose a la iniciativa que viene impulsando el diputado provincial Omar Exeni, para que las fuerzas de seguridad puedan implementar este tipo de armas no letales. “Las taser no son ninguna solución, no ataca el origen de fondo del delito; fortalece a la principal fuerza represiva: la maldita policía”, declaró la dirigente.

A su parecer, usar estos aparatos para que las fuerzas de seguridad tengan otro elemento con el cual evitar situaciones de violencia o delitos no es lo correcto, sino que la delincuencia se combate con “un plan urgente de inclusión educativa y laboral juvenil que brinde perspectivas y ayude a desalentar las conductas” de los malhechores.

Asimismo amplió su postura repudiando la idea de implementar estas armas que “es un intento de envalentonar a la policía y fortalecer el aparato represivo; un primer paso para resolver la inseguridad es desmantelar y disolver esta policía; es necesario crear un nuevo cuerpo de seguridad totalmente distinto, democrático, bajo control de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales”, propuso al electorado.

“Las pistolas taser van a ser usadas en contra de quienes salen a defender los derechos”

Un temor que Villegas no ocultó es que las taser se usen “en contra de quienes salen a defender los derechos; no podemos quedarnos callados frente a avances de ideas que son de derechas, que son en contra de la defensa de los derechos”, concluyó su postura en contra.