¡Penoso! Ladrones se infiltraron y robaron un centro de salud de Metán

Los hechos de inseguridad no perdonan a nadie ni a nada, con delitos aconteciendo en todas las órbitas y afectando a todos los servicios. Lamentablemente ahora fue un centro de salud quien debió padecer la visita de ladrones, que se llevaron varias pertenencias, sin poder escaparse con todo el botín que habían preparado para sustraer del interior.

Esta situación tuvo lugar en la zona oeste de la ciudad de Metán, en el centro de salud “12 de Octubre”, donde estos malhechores penetraron en la madrugada de este martes, sustrayendo principalmente estabilizadores que se usaban para las computadoras del lugar. Asimismo supieron separar otros objetos en el patio del fondo pero no pudieron sacarlos, escapándose por una tapia.

Al respecto el jefe del centro de salud, el doctor Rodolfo Gastaldi, dialogó con el medio El Vocero Hoy quien mencionó los pormenores del robo: “Lamentablemente nos dimos con esta situación, al llegar la enfermera a las 7.00 se da con que no puede encender la computadora porque no tenía estabilizador; va a los otros consultorios y se da con que no estaban los estabilizadores”.

También dijo que notó la puerta de enfermería abierta hacia el patio que tiene la salita, donde había dejado cosas preparadas para llevarse, apoyadas contra un paredón pero pareciera que algo los alertó de la presencia de personas, haciendo que se escaparan saltando la tapia sin completar su atraco. Un caloventor, unas sillas, un matafuegos, unas calculadoras, eran parte del botín.

“Esto es una lástima, la persona que le hace daño al centro de salud se está robando a sí mismo, ¿cómo vas a robar el lugar donde acudís ante una primera situación? Es inentendible”, puntualizó el doctor quien dijo que ya pasaron situaciones similares en el último año, con otro robo a odontología y cuando les forzaron las rejas en la época de carnaval.