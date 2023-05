Habilitaron el nuevo paso bajo nivel del San Pablo: "Esto es el sacrificio de todos los salteños"

El gobernador Gustavo Sáenz estuvo presente durante la tarde de hoy en la habilitación de una parte de la obra que se realiza en la Circunvalación Oeste. Se trata del paso nivel de la ex rotonda del Colegio San Pablo. El paso vehicular comenzó a funcionar en el sentido San Lorenzo – Salta.

En diálogo con InformateSalta, el mandatario catalogó a la obra como histórica, emblemática, esperada, querida y soñada. “Siento alegría, porque cuando uno hace una obra, la hacen todos los salteños. Esto es un sacrificio de todos los salteños que está puesto acá. Algo poder mostrarle a mis hijos y a mis nietos el día de mañana y ellos podrán mostrarle a también a sus hijos y a sus nietos. Todavía queda una parte más para inaugurar”, dijo.

En este sentido, aseguró que los trabajos van a permitir descomprimir los embotellamientos que se daban en la zona, principalmente en las horas picos. “La verdad que es una obra que me enorgullece y me emociona muchísimo y quería estar acá presente hoy día que es la habilitación de una parte, todavía no inauguramos la obra, la obra la vamos a inaugurar completa los próximos meses, pero ya está toda iluminada, la parte más importante era esta y los rulos”, expresó.

Asimismo, indicó que los gobernantes tienen que responder a las necesidades, independientemente de la crisis. “Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. No paró un día, ni los días de lluvia. Y ya estoy pensando en la 68, que es otra ruta importantísima hasta El Carril”, manifestó.