Paula Benavides aseguró que la relación entre el Concejo y la Intendencia está "destruida"

Falta cada vez menos para las elecciones provinciales y los frentes políticos junto a sus respectivos candidatos se encuentran a la expectativa de lo que sucederá en el final de la campaña política.

De esta manera, Paula Benavides concejal por Salta Independiente que buscará renovar su banca en el Concejo, salió al cruce por el debate de intendentes que finalmente no se realizó: "Desde el Ejecutivo Municipal hubo una intención de acortar los tiempos para poder hacer el debate. No se conformó la comisión y no se pudo avanzar por la falta de consenso. Pero no hay intención de debatir" afirmó Benavides.

Por otro lado, se refirió al poco dialogo que existe entre el Ejecutivo Municipal y con los concejales. Resaltó que se trató un proyecto que ya se había aprobado en el 2021: "No hay dialogo con la intendencia" dijo Paula Benavides, además de asegurar que la relación entre el Concejo Deliberante y la intendencia está "destruida".