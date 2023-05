Vaccarella promete ser el empleado de los vecinos y no abandonarlos tras la elección

En las últimas horas de la campaña electoral antes que inicie la veda electoral, rumbo a los comicios de este domingo, los candidatos que participarán de la contienda aprovechan este tiempo para llevar sus propuestas y a los votantes. En el caso de Gustavo Vaccarella, su compromiso es ser no el representante de la gente, sino su empleado, estar a su disposición y no abandonarlos tras la elección.

Así lo afirmó el candidato a concejal por Unidos por Salta en la charla que mantuvo con InformateSalta, donde primeramente hizo un balance de su primera experiencia electoral, indicando que la vivió “con muchas ganas desde el primer día, es la primera vez que participo con un mensaje claro que transmití a los vecinos, que conmigo van a tener un vecino que será empleado de ellos, con la honestidad que saben que tengo”, enfatizó.

Sobre el contacto que viene manteniendo con la gente, Vaccarella dijo que si bien los pedidos por son obras o las realidades atraviesan diferentes necesidades, un pedido que lo marcó en su visita a los barrios es “que no sean abandonados, que no se los visite solo en campaña, que si no logro ser concejal no deje de verlos, que los escuche y nos sigamos reuniendo”, comentó el conductor de TV.

“Los vecinos no quieren ser abandonados, es lo que sucede con otros políticos que visitan los barrios solo en campaña”

Al hablar sobre el Concejo Deliberante a dónde quiere llegar y sobre la labor del mismo, el candidato dijo que el trabajo de los ediles debe apunta a una labor conjunta con quien esté en la intendencia. “Es mi deseo que sea Bettina Romero, porque tiene un proyecto de ciudad que lo demuestra con obras y no con palabras; quienes tengamos la posibilidad de estar en el Concejo, hay cosas que tenemos que ver cómo resolverlas nosotros y trabajar mancomunadamente”, consideró sobre la labor.

Alejado de la ‘campaña sucia’ y las malas prácticas, Vaccarella se definió como una persona que siempre buscó mantener una buena relación con cualquier persona y esa es la impronta que quiere ponerle a una eventual gestión como edil. “Lo quiero aplicar en la política, ser propulsor de acuerdos, de trabajo en equipo, no hay otra manera”, finalizó su charla con InformateSalta.