Carolina Am pide más inclusión y participación ciudadana en el Concejo

Escuchando las últimas voces antes del inicio de la veda electoral, rumbo al 14 de mayo próximo, en CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo de visita Carolina Am, concejal capitalina que busca la relección en su banca, apuntando entre sus objetivos a seguir profundizando la participación ciudadana en el cuerpo deliberativo como también más inclusión.

Así lo dijo la candidata de Primero Salta donde acompaña la reelección de la intendenta capitalina Bettina Romero, donde primeramente hizo un balance del trabajo que vino haciendo a la fecha, rescatando que pudo articular sus proyectos y labores a la par de la gestión municipal.

“Trabajé muy bien, se aprobaron muchos proyectos, nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, con en la Doble Tributación, trabajando fuerte con el Ejecutivo que nos escuchó, se hizo marcha atrás; se trabajó muy bien en conjunto con el Concejo”, aseveró la edil.

Consultada sobre la crítica de algunos de sus pares a la relación con el Ejecutivo, Am se distanció. “Hemos trabajado en muchas normativas y ordenanzas que se aprobaron, entonces creo que hay que acercarse, charlar con el Ejecutivo y no sentarse en una banca a decir que no se reglamentan las ordenanzas únicamente; falta seguir avanzando en conjunto con el Ejecutivo para que no haya papeles archivados”, consideró.

Ya sobre su candidatura para continuar una gestión más en el Concejo, Am apuntó a dos puntos principales, siendo el primero “disminuir la brecha en la distancia entre la ciudadanía y los políticos, vengo trabajando fuertemente (en eso), hoy decir político es mala palabra, se escuchan promesas que son mentira y eso hace mal”, recalcó respecto a voces de sus contrincantes.

El segundo punto que sumó es la inclusión, pues dijo que “falta muchísimo” en la materia, “en todos los aspectos y en todas las discapacidades, la idea es ir avanzando en proyectos que tengan empatía con la gente; hace una semanas se aprobó el cupo trans y era necesaria esa inclusión”, ejemplificó para concluir.

“Hay que acercar la participación ciudadana, es algo que se viene haciendo en el mundo y bien, necesitamos una política transparente y la gente con una opinión vinculante”