Exeni: "Soy de los pocos que presentaron proyectos y gestionaron obras"

El actual diputado provincial y candidato a renovar su banca en el Frente Unidos por Salta, Omar Exeni, contó como su historia personal lo inspiró para convertir en realidad distintos proyectos, el principal quizás es el de la construcción de consultorios especializados en tartamudez, algo que sufre desde pequeño.

"Ya hemos sacado de su cuarto a muchos chicos que no iban a la escuela y no tenían amigos", festejó en relación a esto y destacó que sus logros se relacionan al "amor" que pone en la función que el ve como "una misión" a cumplir.

En diálogo con ElTribuno sostuvo: "Soy de los pocos diputados, en años, que presentaron proyectos y gestionaron obras. Salta va a contar con el mejor consultorio del país para la atención de chicos con problemas de tartamudez, que son 14.000, con fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos. Va a estar en la avenida Entre Ríos, donde era el Hospital de Niños".

Por la misma línea continuó al detallar su trabajo para que Salta sea la primera provincial del país en capacitar a las fuerzas de seguridad en el uso de pistolas taser. También ha trabajado fuertemente en la educación, "en Salta no podemos seguir dando las mismas materias hace 20 años. Debe haber educación emocional. Yo sufrí mucho bullying cuando era chico. Muchas veces no fui a la escuela por lo duro que era".

"Tiene que haber educación financiera en un país con inflación del 120% anual. Hay que formar en temas como programación y robótica. Los chicos tienen que salir de las escuelas sabiendo hacer aplicaciones para el celular o sistemas de control para empresas".

Consultado sobre su gestión, fue claro: "Entré como diputado para hablar sobre la tartamudez, para que los consultorios estén en Salta y cumplí. Mi propósito para la reelección es ampliar estos consultorios para los chicos que tengan problemas en el habla, que son 58 mil, para los chicos con autismo, retraso madurativo, dislexia y para la detección temprana de problemas de salud mental, como ataques de pánico, depresión y ansiedad".

Preocupado por la salud mental, cuestionó el funcionamiento del sistema de salud actual, "cuando alguien tiene un ataque de pánico necesita atención ya. Hoy lamentablemente vas a un hospital y te dan turno a 90 días. Cuando alguien tiene depresión necesita un psicólogo ya. Es urgente. Hay que trabajar porque la salud mental es tan importante como la física".

"Tengo una misión. Amo lo que hago, voy a las escuelas, acompaño a los chicos a sus lecciones orales. Voy a hablar con los chicos sobre el bullying, sobre la importancia de no molestar a los compañeros. Ellos no saben el daño emocional que pueden causar porque no se los enseñan".

"Cuando era chico, lo que les pedía a Papá Noel o a los Reyes Magos era curarme. Hoy pido fuerzas para demostrar que se puede salir adelante con una discapacidad o una disfluencia. Esa es la misión que tengo y soy la persona más feliz del mundo porque lo hago con mucho amor. Para algo estamos en esta vida. Yo creo que es para hacer algo, para hacer el bien", continuó en una charla que iba tornándose emotiva.

Para finalizar agradeció "el primer y principal apoyo fue del gobernador Gustavo Sáenz. Apenas se aprobó el tema de los consultorios en Diputados y Senadores, lo firmó y lo puso en el presupuesto. Ahora con la intendenta Bettina Romero vamos a trabajar fuerte también para que esto sea realidad y podamos ampliarlo".