Rosso, nuevo intendente de Güemes: "Apelo a la madurez para la transición"

En diálogo con NuevoDiario, Carlos "Ketty" Rosso advirtió sobre la necesidad de mantener un diálogo con el actual intendente en funciones, Sergio Salvatierra, y proyecta un trabajo en conjunto con sus pares para el beneficio del departamento del sur provincial.

"La idea principal es poder trabajar en conjunto con los diputados y senadores para que aquellas obras que estaban proyectando, se puedan continuar", destacó.

El hasta ahora senador del Departamento Güemes analizó lo que se viene en estos meses de transición: “Hay que hacer un control muy particular de lo que hay en el municipio, en la municipalidad en todo lo vinculado a los recursos económicos porque hay cosas que no sabemos”, adelantó.

Rosso planteó la necesidad de conocer de forma detallada la cantidad de empleados municipales: "Es necesario también poner sobre la mesa, la cuestión de la redistribución que debe existir en cuanto a distintos programas o áreas de trabajo de la municipalidad, dijo en vistas de un ordenamiento de la planta de empleados de la Municipalidad.

Por último apeló a que Salvatierra "tenga la madurez política de cuando él (Salvatierra) decía que se trataba de hechos y no palabras, debería ponerlo en práctica por el bien de Güemes y no sólo por la función". además de lo importante del trabajo de transición ya que, "son muchos meses en los cuales si no se continúa después el trabajo planteado, resulta en un retroceso y además hay que dialogar, somos dos jóvenes más allá de que esta vez él haya perdido, ambos trabajamos para el espacio del gobernador".

Conexiones de Güemes

Entre las principales premisas que el flamante jefe comunal proyecta a partir del 10 de diciembre y por los siguientes cuatro años, Ketty adelantó que profundizará sobre los planteos que tuvo en su prolífica gestión como senador.

Por lo pronto sostuvo que junto a su equipo de trabajo buscará conectar a la ciudad de General Güemes con esas vinculaciones que supo cosechar en su tarea legislativa, al tiempo que recordó las gestiones oportunamente realizadas en el Parque Industrial de la zona, uno de los más importantes para la región, eventos de los que Salvatierra no participara.

“Hay que trabajar mucho en eso para hacer crecer a Güemes para bien, desde el lugar en donde estemos”, concluyó e invitó nuevamente a mantener una “mirada común”.