Urtubey no le cierra las puertas a Larreta en el frente con Schiaretti

El ex gobernador de la Provincia de Salta y actual precandidato a presidente de la Nación, Juan Manuel Urtubey dijo presente en el programa SinVueltas conducido por el periodista Federico Stoniolo.



Durante el ciclo, Urtubey se refirió a los trascendidos acerca de que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y referente del PRO nacional, se sume a un nuevo frente electoral, del que también forma parte el mandatario cordobés Juan Schiaretti .

"Si está dispuesto a ser parte de este espacio, es buenísimo", manifestó.

No obstante, aclaró que hay que ofrecer un camino alternativo a los que no quieren seguir apostando por el frente de Todos o Juntos por el Cambio. "No sería bueno que nos amontonemos unos en contra de otros porque creo que es hacer lo mismo que se viene haciendo, para mí lo importante es qué modelo de país tenemos, yo no soy un dirigente que lo que vaya a hacer es sumarse con otro para tratar de que otro no gane".

"Yo quiero que mi país se parezca más a una fábrica que a una financiera, que no estemos pensando si invertimos en plazo fijo o dólar, quiero que pensemos en la producción, pensemos en la rentabilidad de la actividad productiva en el país, eso es lo que yo quiero que discutamos, después veamos las candidaturas".

Respecto a las elecciones nacional, Urtubey recordó: "Falta un mes y medio, faltan 40 días para cerrar las listas, yo voy a seguir insistiendo en un espacio que construya un modelo de país distinto, no estoy tan interesado en las candidaturas, planteo mi vocación de ser Presidente, pero lo hago esencialmente porque quiero un país distinto a este que tenemos hoy, y voy a trabajar para eso".

Por último, comentó: "Me preocupa mucho como vamos a llegar los argentinos a diciembre porque este gobierno es un desastre y todo indica que vamos a seguir en ese camino porque todo lo que están haciendo va a profundizar la crisis. "Es triste pero hay que prepararse para la segunda parte del año con la esperanza de tratar de cambiar".