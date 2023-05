El intendente electo de Cerillos apuntó a intensificar el control

El concejal y actual intendente electo de Cerillos, Enrique Borelli analizó los comicios del pasado domingo en InformateValle. El funcionario destacó la participación de los ciudadanos "eso hizo que la ventaja se estirara mucho".

"La verdad que fue una diferencia amplia y no lo esperábamos", reconoció en referencia al resultado que le dio el triunfo en los comicios e hizo que quede al frente del municipio frente a la actual intendenta Yolanda Vega.

Borelli sostuvo: "Sigo siendo concejal hasta el 10 de diciembre por lo cual me facilita la función de control ya lo hemos charlado en el Concejo Deliberante si se daban estos resultados, que íbamos a intensificar en algunos puntos el control, principalmente sobre las cuentas".

En este sentido dijo que mantiene un contacto con la contaduría de la Provincia y ha pedido que se le informe los movimientos y las transferencias que desde el Gobierno Provincial le hagan al Municipio. El actual edil contó que estará pendiente la auditoría de transición ya que pedirá que se haga un corte en esta semana y otro el 10 de diciembre cuando asuma.

Esto ya que "es importante ver si hubo cambio en la forma de administrar antes y después de las elecciones".

Borelli admitió que desconoce con que municipio se encontrará, de acuerdo a los datos del primer trimestre al parecer estaría ordenado, no obstante señaló que durante esos meses es cuando hay mayor cantidad de recursos y se cobran los fondos coparticipables y demás. "Siempre el primer informe es bastante favorable, lo que tenemos que ver es cómo fue evolucionando hasta ahora y cómo conseguirá evolucionando hasta fin de año", advirtió.

"Hay más expectativas que preocupación, en un trabajo de transición ordenado no tendría que haber sobresaltos y si podemos ejercer los controles eficientemente no habrá problemas. Pensamos que no pasará nada raro, de todas maneras no implica que no esté la posibilidad", finalizó aunque no descarta recurrir a la justicia si sucede algo sospechoso.