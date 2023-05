Fiore de acuerdo con derogar la ley del aborto: "Es tremendo el daño que hizo"

Cristina Fiore, diputada Provincial y militante en contra del aborto, habló sobre lo dicho por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel. Lo que ella había manifestado es que “hay que derogar la ley del aborto”.

- ¿Qué opina sobre lo manifestado?

“Estoy de acuerdo, me parece que es tremendo el daño. Y no solo eso, sino que está pesimamente redactada lo cual pone a los médicos en una situación sumamente compleja.

Hace 2 años, el actual ministro de Salud pública, Federico Mangione, estaba a cargo del Hospital Materno Infantil y él dijo que tenía que revisarse la ley porque habían pedidos de abortar a niños de 6 meses de gestación.

En nuestro Código Penal ya estaba contemplado el aborto para dos situaciones complejas: violación y riesgo de vida de la persona gestante. Ahora la Ley establece que se puede abortar a pedido hasta las 14 semanas, y después, cualquier mujer que siente que el embarazo interrumpe su vida, lo pide y lo practica. No estoy de acuerdo con el aborto a demanda

Me parece una locura porque hay bebés que podrían tener vida fuera del seno materno. Se generan desastres y al médico le establecen obligaciones en donde queda desdibujada la objeción de conciencia, y no es un tema menor”.

- ¿Cree que de ponerse el tema sobre la mesa nuevamente y llevarlo a un debate, tendría apoyo de la sociedad?

“Nuestra sociedad está tan abrumada por tanta cosa que no se si tendría el apoyo que tuvo en otros momentos, pero me parece importante jamás bajar la bandera. Me duele que la ley tiende a mostrarle a la mujer que la única alternativa es el aborto, y me parece que la ley de los 1.000 días quedo en el olvido.

Cuando la mujer llega a esa instancia, nadie llega contenta y feliz, sino que son decisiones dolorosas y difíciles. Estaría bueno contar que nuestro estado establece una serie de beneficios para la futura mamá que tiene que ver, no solo con la atención médica, sino contención económica durante el embarazo y los primeros días del bebé”.