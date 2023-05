¿Vuelve el debate sobre ESI? Milei asegura que busca "eliminar a los seres humanos"

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que la Educación Sexual Integral se trata de una política educativa "vinculada al ecologismo" y busca "exterminar la población".

El economista libertario agregó que "es parte de la agenda postmarxista, y es parte de esa agenda que tiene que ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar".

InformateSalta dialogó con la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, para analizar cuál es la situación en Salta respecto a la aplicación del plan educativo y sobre la implicancia en los estudiantes.

“La ESI surge a partir de una ley que tiene más de 16 años de sancionada. A pesar de que eso, todavía queda mucho por hacer para su correcta implementación. Muchas veces entran en juego las opiniones personales o lo que se piensa que es la ESI y no lo que realmente es”, analizó.

De acuerdo a lo que señaló la funcionaria, la potencia de la ESI está en todos los ejemplos de estudiantes que han podido identificar situaciones de abusos recién en el momento en que accedieron a esa información.

“Muchos argumentan diciendo que la educación sexual debe quedar restringida al seno familiar, pero la realidad es que no todas las familias tienen la posibilidad de hablar de estos temas porque no cuentan con las herramientas y los conceptos necesarios, los padres de hoy no fuimos preparados para hablar de estos temas”, expresó.

Carrique agregó que muchas veces los niños y adolescentes no tienen la confianza para hablar con sus padres de estos temas, incluso muchos viven situaciones de abusos dentro del seno familiar.

“Es una herramienta poderosa para desentramar la cultura machista, para hablar de los cuidados a la hora se introducirse en una vida sexual activa, evitar embarazos no deseados, cuidarse, evitar enfermedades”, señaló.