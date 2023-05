Nación sube el margen en tarjetas de crédito, ¿esto le sirve al comercio salteño?

Intentando aminorar los embates de la crisis económica, en las últimas horas se conoció las medidas a implementarse desde el Ministerio de Economía de la Nación, vinculadas a extender los límites para compras con tarjetas de crédito. Estas disposiciones prevén incrementar 30% los márgenes de compras en cuotas de tarjetas de créditos, 25% para compras con tarjetas de crédito en un pago y 25% márgenes de adelanto en cuenta corriente a MiPymes.

Estas medidas, ¿ayudarán al comercio salteño? ¿Podrán ayudar al sector a tener más compras? Para responder estos interrogantes InformateSalta se comunicó con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera, quien primeramente dijo que esperan interiorizarse de los pormenores de las medidas.

“Todo lo que se haga para la posibilidad de que la gente pueda comprar elementos necesarios con su tarjeta, es positivo”, analizó aunque objetó que “de cualquier manera, cuando uno ve con tranquilidad, es un poco más de lo mismo, son más gestos que acciones”.

“La gente va y compra lo que necesita o se retrae”

En este punto enfatizó que, si la meta es aumentar las ventas, “realmente se necesitan acciones más concretas y claras para que la gente se estimule, no para que la gente piense que vamos por un camino más adecuado”, recalcó el presidente de la Cámara, indicando que las peleas internas gubernamentales como así la inflación impactan de lleno y de forma negativa en el consumo.

A todo esto, ¿cómo está la actitud del salteño al momento de usar sus tarjetas? Según Herrera, piensan y proceden con cautela pensando en las cuotas pendientes y en todo lo que ya tienen que pagar. “La gente trata de ver porque no es ‘don Visa’ quien paga, la tarjeta la paga uno, muchas veces te sacan hasta 4 tarjetas para cubrir los gastos pero la gran mayoría tiene hipotecadas las tarjetas, hay empleados que te dicen que no deposités en el banco porque no queda nada, todo se come la tarjeta”, informó para concluir.

“La tarjeta, para el comercio, es una cosa bastante importante”