Judiciales en paro por un pago trabado de Nación: "Somos rehenes"

Los trabajadores judiciales están de paro. Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se llamó a una paralización de sus tareas este miércoles, en demanda del pago del segundo tramo de la recomposición salarial, que se extiende de abril a junio próximo, debido a una traba que vino desde el Gobierno Nacional.

Al respecto de esta cuestión Julián Aguirre, secretario general de la Regional 14 de la Justicia Federal en Salta y Jujuy, estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde señaló que no disponiéndose de esta partida, no dudan en señalar que se trata de un embate del Poder Ejecutivo Nacional contra el Poder Judicial, perjudicando a cientos de trabajadores en esta región.

“Estamos atravesando una jornada de lucha, estaba acordado con la Corte Suprema el 2do tramo del pago del aporte salarial; el día anterior al cambio de partidas, la Jefatura de Gabinete bloqueó el pago de ese aumento”, sintetizó lo que ocurrió, derivando en este “plan de lucha”.

Aguirre no dudó en relacionar esta decisión de la Jefatura de Gabinete como una nueva arremetida contra la Corte de Justicia, en medio de la pelea que le están realizando. “El Poder Judicial es independiente pero, a raíz de una ley de administración financiera, tiene que pedir autorización para disponer de partidas; les respondieron sarcásticamente que no les iban a autorizar porque tienen muchos gastos por la sequía, la crisis mundial, pero no hablan de inflación ni que la generan”, recriminó.

Si bien también se emitió un nuevo pedido desde el gremio a nivel nacional para que se autorice la disposición de esta pauta ya acordada, Aguirre anticipó que de no arribarse a una solución, “llevaremos adelante los reclamos de forma conjunta; el plan de lucha continúa el 1 de julio con una gran movilización en todas las regionales y seccionales”.

“En la región tenemos aproximadamente 700 trabajadores en Salta, Orán, Tartagal y Jujuy; , somos rehenes de la disputa del Ejecutivo con la Corte”