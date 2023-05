Caso Villa: ¿Debería seguir jugando en tanto la justicia decide?

Desde el momento en que se conoció la denuncia contra Sebastián Villa, el caso comenzó a tomar revuelo. En esto tuvo especial importancia que se trata de un jugador de fútbol destacado en uno de los clubes más importantes a nivel mundial.

En este contexto InformateSalta dialogó con Ana Pérez Declercq quien es parte del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, comentó que: "Si la persona hace exposiciones públicas a favor de la violencia de género si me parece que sea apartada de la escena pública, pero si ha sido un hecho cometido en la intimidad y se lo está juzgando no me parece anularlo completamente".

En este sentido continuó: "Pasa un poco por el desafío que tenemos sobre como abordamos la violencia de género como sociedad, porque la cancelación, el escrache a las personas violentas nos retrotrae a otra forma de violencia que era la justicia por mano propia y me parece que avanzamos en derechos humanos".

"Por un lado se debe pensar el hecho que se cometió y por otro, como sociedad debemos pensar que hacemos para combatir o reducir la violencia de género que es un problema que no todos contribuimos a reproducirlo".

Lo cierto es que se ha debatido mucho sobre el Villa debería seguir jugando o no mientras la justicia actúa, y es algo que sucede comúnmente cuando se denuncian casos de violencia de género y entra en acción la Cultura de la cancelación.

Para pensar un poco sobre la forma en que se abordan los casos de Violencia de Género desde la sociedad, para el Ni Una Menos desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres se está organizando una charla. "Muchas veces se cancela a la persona o se la escracha y no estamos viendo otras formas".