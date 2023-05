Patota lo golpeó hasta matarlo, hay dos detenidos, pero el juicio se demora

Kevin Maldonado, de 28 años de edad, es un joven de Rosario de la Frontera que por motivos de trabajo vivía en la localidad de El Jardín. El 2 de mayo de 2022 fue embestido y golpeado brutalmente por una patota en la vía pública.

Además de las patadas y trompadas, le dieron un golpe en la cabeza con un bloque de cemento, lo que le provocó un cuadro cerebral irreversible que lo dejó agonizando por más de seis meses, hasta fallecer el Día de la Madre del año pasado.

Emilse Maldonado, hermana de Kevin pide a la Justicia que disponga de una fecha y que el juicio, se lleve a cabo lo antes posible. "Todavía estamos en una eterna espera, porque hace más de dos meses, nuestro abogado nos dijo que ya se había realizado el sorteo para determinar quién iba a ser el juez que nos iba a tocar en la causa".

"Supuestamente, desde Metán nos tienen que notificar a nuestra familia de la fecha, antes que al abogado pero nadie nos dice nada de nada. Lo único que sabemos, es que hace ya un mes y medio, nuestro abogado se comunicó con nosotros para decirnos que, la otra parte, o sea los que están detenidos, querían apelar para estar en libertad hasta que se dé la fecha del juicio, pero, gracias a Dios eso no pasó".

Por otro lado, la hermana de Kevin, detalló la situación de los implicados en la feroz golpiza. "En un momento, se hablaba de más de siete personas que estaban involucradas en la golpiza, pero solamente hay dos detenidos: Matías Rodríguez y Luciano Juárez. Uno de ellos fue quien le dio el golpe con el adoquín".

"Hay otro chico, que es hermano de uno de los detenidos que también participó en la gresca, pero, como es menor de edad, quedó libre", lamentó.

Agregó en cuanto a los únicos detenidos "No tenemos idea en donde estarán detenidos ahora, ya que según lo que nos dijo el abogado, esos datos no se pueden proporcionar. Cuando sucedió lo de mi hermano, ambos estuvieron detenidos con prisión domiciliaria en la localidad de El Jardín y después, supuestamente los trasladaron a otro penal, que no sabemos cuál es", recalcó a El Tribuno.

Para concluir y cerrar esta etapa tan dura que atraviesa desde hace más de un año la familia Maldonado, piden que la justicia determine urgente la fecha de juicio.

"Por favor, en nombre mío y de mi familia, pedimos que el juicio se realice lo antes posible, porque ya ha pasado más de un año, de los hechos espantosos que le sucedieron a mi hermano", dijo Emilse.

Otros responsables libres

Insistiendo en el hecho de que fue agredido por una patota y que solo hay dos detenidos pidió "Queremos que una vez que se lleve a cabo el juicio, que los implicados paguen lo que corresponde y que les den la condena máxima. También esperamos que sigan investigando y que las demás personas que todavía andan libre como si nada, que queden presos, ya que el caso de mi hermano, está quedando en el olvido, pero nosotros, lo recordamos siempre y mi madre, es la que más sufre", concluyó.