Sin turnos, sin personal y sin insumos en centros de salud de Salta

Vecinos del barrio Castañares denuncian serias irregularidades en el centro de salud N° 15. Aseguran que los turnos para diversas especialidades se otorgarán recién a partir del 26 de junio.

Una paciente reclamó que necesita hacerse un papanicolaou de urgencia pero no consigue turno. “Dicen que hay pocos médicos, casi no hay atención, solo están atendiendo turnos programados. Ya fui varios días a la guardia del hospital del Milagro y me dijeron que venga al centro de salud de mi barrio”, manifestó.

Todas las mañanas hacen fila para poder sacar un turno. La mujer reclamó que “no hay insumos para hacerme el papanicolaou, el ginecólogo me dijo que saque turno en los hospitales, pero desde el San Bernardo y el hospital del Milagro me dijeron que dan turnos a partir del 26 de junio”.