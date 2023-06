“El problema es que los gobernadores se tienen que hacer cargo de las malas políticas nacionales”

Así lo manifestó el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ya alejado de su precandidatura a presidente, al analizar el conflicto social que atraviesa la provincia en el marco de la protesta docente que ya transita la quinta semana.

“Es una situación compleja pero no es algo nuevo, ha pasado en Salta en muchas oportunidades, tanto en mi gestión como en la gestión anterior. Estas cosas se recrudecen en épocas de crisis como la que vive la Argentina. Lamentablemente con la inflación que tenemos, impacta de lleno en cada una de las provincias en donde el salario no te alcanza y es lógico que el salario no alcance porque tenemos una inflación de más del 100%”, dijo en CNN Radio Salta.

El ex mandatario reflexionó que “el único camino es el diálogo, hablar y tratar de encontrar puntos de acuerdo, al medio también está el tema de la representatividad en términos de personería gremial frente a los grupos autoconvocados”.

Urtubey analizó que Argentina necesita cambiar su modelo económico, “la Argentina se ha convertido en una financiera, se castiga a las generaciones de trabajo, de producción, hace 15 años que no crecemos por eso cada vez hay más problemas. Si vivís en un país con producción, con desarrollo, con crecimiento económico, y sin inflación, no tendríamos este tipo de problemas. Lamentablemente estos problemas son consecuencias de un país que está destruido. Desde las provincias no tenemos herramientas de políticas económicas para resolverlo”.

Para el dirigente salteño, es un problema porque los gobernadores se tienen que “hacer cargo de las consecuencias de la malas políticas nacionales. Ese es el problema que está pasando hoy en Salta y en muchas provincias”.

Tras darse de baja de su candidatura a presidente, Urtubey opinó sobre las Internas de Juntos por el Cambio. “Esto es consecuencia de cuando se amontonan los dirigentes para estar en contra de otro. Se amontonan y no tienen nada en común. En Argentina tuvimos muy malas experiencias cuando se generan ese tipo de alianzas, después cuando ellos ganan se pelan todos con todos. Ahora lo que estamos viendo es que se están pelando desde antes”.

Otro de los temas sobre los que habló el ex gobernador es el crecimiento de la actividad minera en la región. “Soy muy optimista con la minería en Salta, pueden generar un desarrollo muy grande. Hoy están condicionados por políticas nacionales que están ralentizando el proceso. Si tuviésemos un gobierno nacional que aliente la inversión, que dé seguridad y genere reglas de juegos, el proceso se acelere mucho más”.

Sobre la posibilidad de que un dirigente salteño o del Norte conduzca el destino del país, Urtubey dijo: “Yo trabajo para eso y no porque yo quiera serlo sino porque creo que hay que cambiar la mirada del país, está muy centralista, el modelo económico de la Argentina tiene que ver con ese centralismo. Argentina se parece más a una financiera que una fábrica porque lo único que se produce en Buenos Aires son mesas de dinero, es timba financiera, la actividad productiva está en el interior y se castiga a la producción porque los que gobiernan no la conocen, no la viven”.