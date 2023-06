Muerte de Pablo Quevedo: “Las pericias indican que no fue responsabilidad del chofer”

Un siniestro vial entre un colectivo del corredor 3B y una motocicleta terminó en tragedia. Pablo Quevedo, un joven de 30 años, que manejaba el vehículo de menor porte murió luego de agonizar 5 días en el hospital.

Al respecto, el presidente de Saeta, Claudio Mohr, indicó a Multivisión Federal cuales fueron los resultados de las primeras pericias. “A prima facie indican que no ha sido responsabilidad del chofer. No es una opinión personal, pero en esto yo quiero ser muy prudente, porque hay una persona fallecida, hay familiares por detrás y vamos a dejar que se expida la justicia, y las autoridades que intervienen desde el primer momento”, dijo.

En este sentido, detalló que se pudo determinar que el colectivo transitaba por la derecha, tenía el paso y no tiene un impacto frontal. “La unidad ha sido reparada, porque ya ha sido peritada, no está impedida de circular, no ha sido secuestrada y por tanto vuelve al sistema, al servicio. El chofer no tiene ninguna determinación judicial que le impida conducir, más allá de que se le da un periodo de descanso, pero vuelve a la actividad seguramente si está en condiciones y así lo manifiesta”, expresó.

Asimismo, manifestó que en relación a la cantidad de siniestros que ocurren a diario, los protagonizados por colectivos son muy pocos. “Nosotros siempre dimos la cara, las explicaciones cuando hay siniestros, que no son tantos, si tienen relevancia por la presencia de Saeta, pero en términos porcentuales, y yo sé que esto no alcanza como respuesta para la persona que es siniestrada y tiene un percance con la empresa, pero en términos porcentuales, la participación de Saeta en siniestros es muchísimo menor a la de los siniestros habituales en calle y que no toman esa trascendencia. En la mayoría de los siniestros, Saeta es partícipe, pero no es causante”, concluyó.