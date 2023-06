Autoconvocados cortan la ruta 51 y lugareños deben caminar para llegar a la Ciudad

Insólito. A pesar de las reuniones y los acuerdos paritarios firmados, docentes autoconvocados siguen cortado la ruta 51 perjudicando el tránsito, la libre circulación y el turismo. En ese contexto se supo que lugareños tienen que caminar kilómetros para llegar a la Ciudad.

El móvil del 10TV compartió la situación vivida mientras cubrían el corte de ruta. Se encontraron con dos mujeres que venían del paraje Chorrillos y debieron caminar 15 kilómetros en búsqueda de un colectivo.

“Venimos caminando desde Chorrillos, tenemos que hacerlos porque el colectivo ALE no está saliendo por el corte. Los maestros no se dan cuenta de que nos perjudican a todos, esta mañana había viejitos caminando por la quebrada, no tienen la culpa”, dijo la mujer.

“A las maestras se les ocurre pedir por sus derechos, pero ellas no están respetando los derechos del niño a estudiar, así no se resuelven las cosas”, aseguró.

Contó que necesita llegar a la Ciudad porque “tengo que trabajar y tenemos que ir caminando porque no están pasando vehículos, es increíble la fila de espera que hay”.