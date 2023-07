El asesino de Cecilia se percibe mujer: “Nosotros desde afuera no podemos juzgar"

Durante las ultimas horas, se conoció que la defensa de César Sena, el joven de 19 años acusado del homicidio agravado de su esposa Cecilia Strzyzowski, planteó que el imputado se autopercibe mujer y pidió que fuera trasladado a un penal femenino.

Al respecto, Ana Pérez Declerq, quien dirige el Observatorio de Violencia contra las mujeres, habló con InformateSalta y sostuvo que la identidad, como lo establece la ley, es un sentir personal, y solo la persona que lo atraviesa lo puede sentir.

“Nosotros desde afuera no podemos establecer su identidad ni juzgar. Si lo está utilizando como una táctica, lo único que cambia es qué implica un femicidio, porque en Argentina ya no tenemos solo dos identidades binarias, sino que la ley establece múltiples identidades”, dijo.

Aseguró que encuadre o no en la figura de femicidio, encuadra en un homicidio y se puede agravar por cuestiones de género. “Lo único que se sale es de la figura de un femicidio tal cual establece la ley, que dice que es una muerte ocasionada por un varón”, explicó.

“Me parece que es post de no hacer daño a un montón de identidades que tenemos en Argentina, y un montón de niñeces y adolescencia que no están conformes con la identidad que se les afirmó, no hay que tirar tierra sobre la ley de identidad de género porque es muy valiosa y salva vidas”, agregó.

En este punto sostuvo que es importante revalorizar la ley y porque “ciertas personas la utilizan para su conveniencia”, no es buena.

La madre de Cecilia, al enterarse de esto, aseguró que “es una táctica, la mayoría de los violadores y femicidas hacen eso”. Sobre esto, Pérez Declerq aseveró que “es muy liviano decir que la mayoría hace esto”.

“Tenemos que entender que ella está en un momento de mucho dolor y es mejor no buscar la prensa amarilla, sino la voz de los especialistas porque es importante que, sí lo usó como una estrategia, no perjudique la importancia de esta ley”.

“Tenemos que acompañar y la justicia determinará qué sucederá en este caso. Porque también puede mentir en esto, así como también se pueden mentir en otras cosas. Si él está mintiendo sobre una percepción personal, es un delito”, concluyó.