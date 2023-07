Nación celebró el arribo de Louis Dreyfus Company a Salta y alienta al boom minero

Notorio fue el entusiasmo que se vivió este miércoles por la mañana en la zona de Río del Valle, en Las Lajitas, durante la apertura oficial de la planta de acopio de cereales y oleaginosas, perteneciente a la compañía internacional Louis Dreyfus Company (LDC), desde la cual el acopio se podrá cargar y exportar de manera inmediata a través del Belgrano Cargas.

El móvil de InformateSalta viajó hasta la planta donde pudo compartir la inauguración del predio como así el primer despacho de la carga de oleaginosa, envío que se podrá hacer beneficiando a los productores de la zona, gracias al compromiso asumido desde el Ministerio de Transporte de la Nación con la provincia.

Al presenciar el acto, Martín De los Ríos, ministro de Producción de Salta compartió a los presentes sus sentimientos de satisfacción pensando en la importancia de este hecho. “Celebro esta inauguración de esta planta de una compañía que lleva a la mesa productos de calidad; extiendo mi aplauso al ferrocarril, con quien venimos gestionando, pero si no resolvemos ese gravamen a la distancia, si no somos competitivos, vamos a seguir postergados”, declaró.

Posteriormente el ministro habló con nuestro medio enfatizando su postura. “Estamos contentos de esta inversión que arranca y que, además de generar trabajo a las comunidades, mejora la competencia, la eficiencia comercial, la posibilidad de nuestros productores que necesitan la logística del transporte”, aseveró.

InformateSalta también tuvo la posibilidad de conversar con Jimena López, secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, decretando esta jornada como un día histórico. “Que una provincia de 120 años haga esta inversión en Salta, al ver los vagones, esto es desarrollo con crecimiento, es oportunidad de crecimiento para la producción y para los productores salteños, se puede palpar el concepto de patria en esta inversión”, subrayó la funcionaria.

Ampliando la mirada hacia el potencial minero que está asumiendo la provincia, López señaló: “El boom minero es fundamental a la hora de pensar en un desarrollo estratégico que debe ser sustentable, es algo que consideramos que debemos cuidar y, desde la logística del Belgrano Cargas, acompañamos la minería, también el desarrollo vitivinícola”.

“Salta ha logrado diversificar su matriz económica, en los próximos años vamos a tener una provincia mucho más pujante”