Salta cerró su 6° año consecutivo con equilibrio fiscal y manteniendo su inversión social

La vocera del Gobierno de Salta, Paula Benavides, brindó la primera conferencia de prensa del 2026 destacando que la provincia cerró el 6° año consecutivo con equilibrio fiscal y una reducción significativa de la deuda heredada, mientras se mantiene una fuerte inversión en áreas sociales como salud, educación y seguridad, con alivios fiscales para el sector privado y avanzar en proyectos estratégicos de minería, agroindustria y turismo.

Sobre el manejo de las cuentas públicas, la vocera fue tajante al señalar que el equilibrio fiscal significa simplemente no gastar más de lo que ingresa, algo que se ha convertido en una política de Estado para el gobernador Gustavo Sáenz. "El déficit cero para esta gestión es el piso, no el techo", explicó Benavides, diferenciando el modelo salteño de las políticas nacionales al detallar que el 87,30% de los recursos se destinan a educación, salud y seguridad.

Recordando que, en alivio fiscal, la Provincia redujo alícuotas y eliminó tasas burocráticas, Benavides destacó que el 90% de los trámites de rentas ya son online, facilitando la producción al eliminar unas 800.000 declaraciones juradas anuales. "Para que el que produce pueda crecer y generar empleo real, el gobierno no puede tenerlo con la soga al cuello", afirmó la vocera, resaltando que la simplificación administrativa es clave para atraer inversiones reales y fortalecer el sector privado.

En cuanto al sector minero y la agroindustria, dijo que se posicionan como los grandes motores de la economía regional, con el litio y el cobre generando miles de puestos de trabajo genuinos. Proyectos de clase mundial como Taca Taca representan una expectativa de inversión de 3.600 millones de dólares, mientras que el campo lidera mercados internacionales con la producción de legumbres y tabaco. "La minería en Salta no es una promesa, es una realidad que hoy genera 5.730 puestos de trabajo", aseguró.

Respecto a la educación y salud, confirmó una inversión de 12.000 millones de pesos para la puesta a punto de las escuelas de cara al inicio lectivo del 2 de marzo. En el ámbito sanitario, se destacó el cobro de servicios médicos a extranjeros o quienes corresponde, lo que permitió recuperar 50 millones de pesos en solo tres meses y liberar turnos para los salteños.

"Esta gestión cerró el 2025 por sexto año consecutivo con equilibrio fiscal. No es relato, son datos. No se gasta más de lo que ingresa".

La seguridad también ocupó un lugar en el discurso, informando la incorporación de 880 nuevos efectivos y la instalación de más de 2.000 cámaras en 60 localidades. En la lucha contra el narcotráfico, la vocera destacó la articulación con Nación que permitió incautar más de 5.000 toneladas de droga durante el último periodo. "A los que en campaña tiran frases al aire, respondemos con planificación y acción", sentenció Benavides.

Por último, Benavides se refirió a la previsibilidad de la obra pública mediante acuerdos marco con el Gobierno Nacional que garantizan fondos por 200.000 millones de pesos para proyectos como la Ruta 51. Así, la funcionaria concluyó que el ajuste en Salta se realiza optimizando recursos internos: "Esto es respeto al salteño y, por sobre todo, es orden sin marcha atrás", finalizó la vocera.