SAETA ratificó el pase libre y aseguró que no habrá subas del boleto en lo inmediato

El pase libre estudiantil o de jubilados, es de suma importancia para la comunidad y SAETA atento a esta necesidad de información, instaló por este jueves y viernes, un stand donde asesora a la gente al respecto en plazoleta IV Siglos, y atenderán de 10 a 12 horas durante los dos días.

InformateSalta llegó hasta el lugar y pudo dialogar con Claudio Mohr, presidente del Directorio de SAETA al respecto y explicó: "El pase libre comienza a utilizarse de acuerdo al inicio de cada nivel educativo. Ustedes saben que nivel inicial, primario y secundario tienen una fecha, universidades otras fechas y los terciarios diferentes fechas, así que es para cada uno una fecha diferente y lo vamos informando a través de las redes".

Consultado en cuanto la cantidad de pases por nivel y de viajes, detalló: "Tenemos una base como el año pasado, que han sido 120 mil pases libres estudiantiles en todos los niveles, a esto hay que sumarle los 23 mil que tenemos aproximadamente de personas con discapacidad y otros 30 mil de jubilados. Para estudiantes primarios y terciarios son de 50 viajes y para secundarios y universitarios son de 70 viajes".

Respecto a la agilidad en el trámite, el presidente de SAETA destacó: "Año a año se agilizó y hoy decir que más allá de que asesoramos, de que ya se puede hacer por autogestión la renovación de las tarjetas de Primario y Secundario. Recuerden que todos los alumnos regulares, de todos los niveles, menos terciarios, renuevan automáticamente el primer día clases en cada uno de los coches, así que más simple que eso no se puede".

Control sobre el uso "indebido" de pases libres

Uno de los conflictos más fuertes que enfrentó SAETA durante el 2024, fue con la UNSa, al respecto Mhor, aseguró que: "Estamos dialogando permanentemente con el rector de la Universidad. Hemos ido resolviendo la situación y en algún momento se judicializó. Entiendo que la AMT hizo un planteo la Corte, respecto a lo que había resuelto la Justicia en su momento y estamos esperando que eso tenga una definición".

Agregó: "Nosotros lo que buscamos es, no condicionar a los alumnos sino que el beneficio llegue realmente a quien le corresponde. Tenemos que hacer que se use correctamente, para que aquellos que realmente estudian y lo necesitan".

El Presidente de SAETA destacó la reducción en el uso de gratuidades con el control que empezó a aplicarse y detalló: "Comparando el 2024 con el 2023 hemos bajado el 40% el uso de gratuidades de estudiantes, el 2025 versus el 2024 un 20% más y no hay gente quejándose, manifestándose, con lo cual lo que hemos erradicado de alguna manera era aquella gente que no le correspondía que no iba a clases".

El 2026 inició sin aumentos en el boleto

Sobre la posibilidad de un aumento en el precio del boleto que hoy se encuentra en $1150, sostuvo "No es una decisión de SAETA, no lo hemos planteado, tenemos que analizarlos. Por ahora le damos tranquilidad a la gente, no tenemos ningún número ni vamos a hacer algún anuncio. Los costos han subido y los absorbe SAETA".

Destacó "el fuerte compromiso de la provincia y el ejercicio que hace SAETA para mantener una administración muy ordenada" que es lo que permite mantener viable el sistema de transporte. "Fíjense que somos una empresa fiable, en el sentido que no tenemos suspensiones, paros, no se corta el servicio y esto no pasa en todas las provincias".

Mejoras y ampliación de servicios

Consultado por la posibilidad de incorporar nuevos servicios o mejorar existentes explicó: "Todos los años tenemos objetivos, el año pasado se incorporaron dos líneas, como hacemos todos los años, la que une Carril con Rosario de Lerma, a través de la ruta 36 y el de la Circunvalación Oeste que es un recorrido con muchisimo éxito que ha dado respuestas a muchísima gente. Vamos a analizar la posibilidad, pero depende de los rescursos que tengamos y como podamos reorganziar el sistema para hacerlo eficiente".

Sobre la continuidad del beneficio de trasbordo, implementado hace más de un año que permite con un boleto usar dos colectivos en un lapso de 1 hora, dijo "todos tienen el sistema de trasbordo, los alumnos cuando hablamos de 50 o 70 viajes, además tienen el sistema de trasbordo y lo mismo las personas que tienen el boleto pago".

En alerta por lluvias pero con el servicio del Valle de Lerma funcionando

Claudio Mhor, dijo: "En este momento el servidcio es normal, puede haber alguna demora de acuerdo a la tormenta localizada en el Valle de Lerma, pero el sistema es normal. Ayer si hubo demoras, suspensiones. Ustedes saben que la ruta del camino de La Florida, ruta 36, la ruta 68 en la Merced y otros lugares había cortes. Vamos comunicando en nuestras redes o los medios".