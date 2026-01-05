Sergio Camacho detalló el plan de trabajo ante crecidas y lluvias intensas

El jefe del gabinete provincial, Sergio Camacho brindó detalles sobre el trabajo que realiza el Gobierno de la Proviincia de Salta ante las crecidas registradas en diferentes puntos debido a las intensas lluvias que azotaron el territorio. Fue a través de VideoTar que el funcionario destacó que gracias a la planificación realizada con anticipación, la ejecución de obras claves y la articulación entre organismos se pudo mitigar en gran medida el impacto que hubiera tenido.

“Es un tema muy importante y lo estamos llevando adelante con mucha seriedad. Este año ya estuvimos reunidos, a través de la Jefatura de Gabinete, con los ministros que intervienen en estas situaciones y hoy podemos decir que el plan de contingencia ya está listo”, sostuvo.

Siguiendo esta línea explicó que no espera que sea necesario ejecutar el plan de contingencia, pero resaltó la importancia del trabajo anticipado.

“Lo que pasó en La Caldera, por ejemplo, responde a un tipo de crecida rápida, donde el agua sube y baja en pocas horas. En cambio, en el norte, particularmente en zonas vinculadas a los ríos Pilcomayo y Bermejo, las crecidas son más lentas y prolongadas, y requieren otro tipo de intervención. Por eso el plan de contingencia está específicamente determinado para esos ríos, que históricamente generan mayores complicaciones”.

En cuanto a obras, destacó que hay varias ya terminadas o en su etapa final. Entre ellas, destacó el badén de Santa Victoria y el encauzamiento en la zona del puente de Misión La Paz.

“Ese sistema actúa como un regulador, evitando que el río se siga desbordando, con dispositivos tanto del lado argentino como del paraguayo”, destacó.

“Sabemos que estamos en plena temporada de vacaciones y fin de año, con mucho movimiento de personas. Después de jornadas de 12, 14 o hasta 18 horas de trabajo, las máquinas logran rehabilitar los caminos. En el caso de la Ruta 51, hacia la Puna, se toman precauciones especiales durante la noche, lo mismo que en la Ruta 33, que sube a Cachi, y en la Ruta 68, que suele ser de las más afectadas por los temporales”, sentenció el funcionario.