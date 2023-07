La Balcarce, de nuevo en la mira: Vecinos se quejan por fuertes ruidos y mal olor

Mientras el debate sobre la nocturnidad capitalina se posa nuevamente en la mesa de discusión, el Concejo Deliberante convocó a vecinos de la zona del corredor gastronómico ‘La Balcarce’, luego que estos elevaron su reclamo a los ediles respecto a los ruidos molestos y malos olores que habría en la zona.

Según la información que compartió FM Aries, la convocatoria del Concejo nace tras una nota elevada por los residentes linderos al corredor céntrico en la cual reclaman “por malos olores, ruidos molestos y otras situaciones”. Esa convocatoria también se extendió a funcionarios municipales para ahondar en la cuestión.

Al respecto InformateSalta se comunicó con Tupac Puggioni, empresario del corredor para consultarle sobre estas demandas de los habitantes de la zona. “Hay ruidos, hay muchos locales que no tienen acústica, ya todos sabemos que hay quienes hacen de boliche y no están habilitados para el rubro, de eso se están quejando”, analizó sobre los locales que funcionan de un modo fuera de lo permitido.

En cuanto a los malos olores, se sinceró diciendo que desconoce este reclamo. “Eso me sorprende; hemos sentido malos olores desde el canal de avenida Entre Ríos y en las rejillas de la Balcarce donde a veces sale olor a cloaca, pero no sabemos a qué se referirán con lo de ‘olores’, a lo mejor algún boliche no saca la basura”, consideró el empresario.

Volviendo al primer incumplimiento, Puggioni apuntó a los grandes lugares que cuentan con importantes equipos de sonido, que no tienen acústica e incluso uno que cuenta con techo corredizo. “No están habilitados para boliches, no tienen un sistema de sonorización, varios negocios con su estilo colonial en los techos no cuentan con acústica”, agregó.

No obstante, tomando en cuenta estas demandas y el debate de un nuevo código de nocturnidad en la ciudad, Puggioni dijo que es el momento de plantear estos temas en la mesa. “No pueden haber boliches bailables en la Balcarce, los grandes bailables no pueden estar, esto es simplemente respetar la normativa vigente; esperemos que se puedan disipar estas cosas ahora que se está haciendo la nueva ordenanza”, concluyó.

“Hay un código de convivencia urbana que se debe respetar”