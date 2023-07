Robaron nuevamente en una peluquería, es la tercera en una semana

Los robos en peluquerías durante esta ultima semana fueron noticia en Salta. El tercer caso en 7 días en la provincia es el de Tomás Salas, un oranense que tiene su negocio en la calle O’Higgins al 140, de esa Ciudad.

En su peluquería trabaja él junto a dos chicos más, y este es el sustento de su familia. Durante la noche forzaron la puerta, entraron y robaron elementos de trabajo.

Tomás contó que se llevaron 15 maquinas de corte, televisor, equipos de música, accesorios y más cosas para la venta. “Los vecinos dijeron que no saben nada. No tenemos cámara porque estamos hace poco tiempo y las cámaras de la calle no funcionan”, contó.

Informó que dieron con un sujeto, lo encontraron con cables y cargadores, estuvo 5 horas detenido, pero ahora está en libertad. “Hasta el momento no se sabe nada, estamos averiguando con los vecinos y, pero no pudimos dar con nada”, dijo por Multivisión Federal.

Aseguró que el monto aproximado del robo es de más de $700.000, y dijo sentir que los ladrones están apuntando a su rubro.

Ahora para intentar reponerse y comprar algunas máquinas para poder seguir trabajando, organizaron una rifa a beneficio de la que se sumaron más comercios con los premios y de esa forma colaborar.