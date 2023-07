Precios de medicamentos: "Vamos a quedar desfasados", advierten las farmacias en Salta

Durante las últimas horas de ayer se conoció que el gobierno acordó que los medicamentos podrán aumentar de manera mensual por debajo del índice de inflación.

Esto fue luego de una reunión que mantuvieron las cámaras de la industria farmacéutica y el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini. Se estima que la medida “impactará en un ahorro de bolsillo de los pacientes y de los financiadores del sistema de salud público y privada en el orden de los $7000 millones”.

Al respecto, desde InformateSalta dialogamos con Susana Carrasco, presidenta la Cámara de Farmacias de Salta, quien confirmó que, a diferencia del ultimo acuerdo nacional, esta vez no les llegó información oficial del decreto.

“Ahora no nos pasaron nada y no hay nada oficial. Si bien está la noticia, no tenemos nada más nosotros. Yo ya lo pedí dos veces, ayer lo pidió Chaco, pero nada, nos dijeron que todavía no está”, resaltó.

“Al menos, la vez pasada, al instante nos llegó la notificación. Para nosotros es muy importante a la hora de las definiciones de las farmacias, las compras, y los incrementos”, añadió.

Por otra parte, señaló que deben pagar sueldos, servicios y demás, que incrementan de la mano de la inflación, y van a quedar desfasados. Lo cierto es que esperan por horas para poder tomar una decisión.