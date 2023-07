Maltrato animal: "Cada día hay más denuncias, falta educación"

Durante las últimas horas conocimos el caso de un hombre en zona sur que tiene 6 perros atados sin acceso a la comida y al agua. Y como este caso, hay muchos más lamentablemente.

Así lo confirmó Carmen Céspedes, abogada proteccionista, quien el diálogo con InformateSalta contó que ahora está atendiendo un caso de un camionero que tiene varios perros y los va rotando, los ata a los camiones en el medio del frio y los deja allí toda la noche.

“Hace rato viene este caso. Yo ya fui a hablar una vez, no me quisieron decir quién era el dueño, pero contaron que él los deja ahí para cuidar. Ahora voy a ir a investigar con los vecinos para que me digan donde es la casa del hombre para ir a hablar”, afirmó.

Añadió que lamentablemente siguen las denuncias por maltrato animal. “Sigo gestionando, en algunas fiscalías en mas fácil, pero en otras no”, criticó sobre el sistema ya que van con la Policía, rescatan al perro, pero la causa no sigue”.

“A mí me interesa que siga, porque, pero de alguna manera los llevamos a medicación penal y desde ahí hacemos que las personas por esa irresponsabilidad paguen algo, ya sea una pensión por ese animal o una multa. Pero algunos fiscales solucionan el problema rápido, pero no lo mandan a medicación”, sostuvo Céspedes.

Hizo hincapié en la necesidad de educar a la población, y sobre todo a quienes ya tienen antecedentes de maltrato animal.

Aquí explicó como es el proceso: en las audiencias de mediaciones, que se hacen 4 o 5, se presenta la persona, explica por qué tiene así a los animales. Luego se llama a una audiencia conjunta, donde la Dra. Céspedes participa, les explica que, si no tienen condiciones para tenerlos, entreguen los animales.

“Nosotros los damos en adopción y las personas saben que no les queda otra que aceptar y entregarlo, porque si no de ahí pasa a un proceso penal. O acuerda y acepta nuestras condiciones, o es imputada por el delito de maltrato”, finalizó.