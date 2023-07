Tini Stoessel se distanciará de Rodrigo de Paul tras los rumores de separación: los detalles

Esta semana, se dijo que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían separados. Según la periodista Paula Varela, la pareja se habría dado cuenta de que sus estilos de vida son muy diferentes.

“Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Si no que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”, dijo al aire de ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad).

Luego, sumó: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.

Y en las últimas horas, Ángel de Brito apareció en las redes para desmentir la ruptura del futbolista y la cantante. “De la boca de los protagonistas: no están separados”, escribió en su cuenta personal de Twitter el conductor de LAM (América) dando a entender que habló con los protagonistas.

Además, reveló qué estaban haciendo ambos cuando se enteraron de los rumores de separación: “Estaban tomando mate, tranquilos, mientras leían los rumores”.

Por último en una historia de Instagram, Ángel reveló cuáles son los próximos planes de La Triple T. “No está separada de su novio. Tini hoy se va a Ibiza con sus amigas, pero vuelve mañana porque tiene que viajar a Brasil a filmar un video”, cerró.

Cuando hasta hace poco el fandom de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul deslizaba que el casamiento de los chicos estaba en camino, luego de que la cantante apareciese con un anillo que parecía una sortija de compromiso, en estos tiempos donde la virtualidad es casi todo, ahora aseguran que la parejita estaría atravesando una crisis.

Lo cierto es que estos rumores se generaron después de que el futbolista acompañase a la joven cantante en varias de sus presentaciones europeas, incluso llevando a su hija Francesca que estaba pasando unos días con él.

Por esos días justamente Tini abrió su corazón arriba del escenario y confió en pleno show los ataques de pánico y ansiedad que había vivido, recibiendo inmediatamente una demostración de amor y apoyo por parte de su pareja, como lo venía haciendo con cada una de las publicaciones de Stoessel.

Pero como de Paul no comentó ni likeó dos de las publicaciones de Instagram de su novia, inmediatamente sus seguidores comenzaron a preguntarse si la pareja estaría en crisis o distanciados.

Claro que tras estallar esta alarmante versión que tanto preocupó a los fanáticos, en las últimas horas Rodrigo de Paul reapareció en la cuenta de Instagram de Tini Stoessel a través de un like, cuando la cantante se mostró con un radical cambio de look al teñirse de colorado en Madrid, llevando calma y tranquilidad a sus fanáticos.