Transportes escolares no prevén nuevos aumentos hasta agosto

Se terminan las vacaciones y los estudiantes de primaria ya están armando la mochila para volver a las aulas el lunes. El sector de Transportes Escolares también se prepara para volver a la rutina y analizan los precios hasta fin de año debido a la incertidumbre económica en Argentina.

“La última suba fue en junio, por ahora no se definió ningún nuevo aumento, pero cómo están las cosas no se sabe hasta cuándo se van a mantener los valores, vamos a aguantar hasta donde se pueda. El servicio de ida y vuelta está entre $15.000 y $17.000 mensual de un solo niño. En las familias que tienen más de un niño tienen una bonificación”, dijo Nilda Bini, referente del sector.

La mujer señaló que no se registraron bajas significativas pese a la crisis económica. “Aún en épocas de crisis, el papá hace maravillas para mantener el servicio porque si no, no tiene como llevar a los chicos a la escuela, normalmente no tenemos bajas salvo que alguno de los papás se quede sin trabajo”, dijo.

Bini agregó que “el balance a mitad de año es bastante positivo a pesar de la modificación del horario en las escuelas públicas que agregaron una hora más, algunos compañeros tuvieron que dejar un turno porque no les daba el tiempo entre una institución y otra. Esto los perjudica mucho porque se calcula un turno y medio para cubrir los gasto”.

De acuerdo a lo que señaló Bini, “en Salta estamos muy abajo del precio nacional, pero nos adaptamos a la realidad de cada provincia. El precio mínimo que se cobraba en todo el país a comienzo de año fue de $25.000, muy por encima de nuestros precios”