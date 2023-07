Larreta criticó el blindaje de Bullrich: "¿vamos a arrancar pidiendo otro préstamo al FMI? ¿Como terminó De la Rúa después del blindaje?"

Las ideas que expuso la precandidata a presidenta de Pro Patricia Bullrich para sacar el cepo al dólar apenas llegue a la Casa Rosada si es que la eligen generaron una catarata de críticas a la que hoy se sumó su competidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta. “Es un préstamo nuevo del Fondo [Monetario Internacional], ¿así vamos a arrancar el gobierno?”, apuntó el jefe de Gobierno porteño sobre el plan “blindaje” por el que apuesta su socia, a quien le pidió “estudiar” lo que pasó en el país con ese tipo de iniciativas. En el equipo económico del dirigente de la Capital pretenden que la salida de las restricciones sobre la moneda extranjera se haga de forma progresiva.

“Blindaje hizo [Fernando] de la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de de la Rúa?”, sostuvo Rodríguez Larreta, enfático en su negativa al programa de Bullrich, a quien relacionó con aquel que se hizo en diciembre de 2000 cuando el entonces presidente que renunció antes de terminar su mandato por un estallido social presentó un supuesto “salvataje” del FMI.

“¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje?”, insistió en CNN Radio el jefe de Gobierno sobre esa administración, en la que Bullrich fue ministra de Seguridad Social.

Entonces dejó en claro que él no coincide con aplicar este tipo de medidas y fue ahí cuando se preguntó: “¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a pedir otro préstamo más al Fondo? ¿Esas son las soluciones? Seamos realistas”. Justamente, una de las críticas más feroces que recibió la administración de Mauricio Macri, que tanto Bullrich como Rodríguez Larreta apoyaron, fue volver a recurrir al organismo de crédito para conseguir un financiamiento que ahora condiciona la política económica.

Pese a que la exministra de Seguridad en un momento pareció deslizar que acudiría otra vez al FMI para obtener un nuevo préstamo, después tanto ella como su principal asesor económico, Luciano Laspina, le bajaron el tono.

Sin embargo, aunque Bullrich hizo esta aclaración, esta mañana Rodríguez Larreta se mostró descreído. “No es nuevo acuerdo [lo que Bullrich propone], es un préstamo nuevo del Fondo. ¿Así vamos a arrancar el gobierno? ¿Con un préstamo nuevo del Fondo? Tenemos que equilibrar el déficit y por supuesto ir levantando el cepo. Pero tampoco es blanco o negro, lo podes ir desmantelando. Hay medidas que sí podés tomar el primer día, de flexibilización; pero levantar el cepo sin dólares en el Banco Central no escuché a ningún economista que lo diga”, enfatizó y siguió: “Abrís el cepo, querés mandar dólares afuera, ¿qué dólares vas a mandar?”.

Dijo, en tanto, que el nuevo gobierno sí deberá tener conversaciones con el organismo pero para conseguir “las mejores condiciones” para la Argentina, vinculadas al mayor plazo y la menor tasa posibles. También entendió que es necesario que la nueva administración recomponga las reservas y la confianza, que son claves para hacer una buena gestión.

Por su parte, evitó precisar el día en que levantará el cepo al dólar. “No es serio contestar eso porque la reconstrucción de confianza no es matemática. Lo vamos a hacer lo antes posible; pero no es en serio decir a la gente que con cero dólares, como tenés hoy, vas a levantar el cepo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan las empresas y te pidan los dólares para mandar a sus casas matrices por dividendos o para pagar insumos? ¿Quién se los va a dar si no hay?”, cerró. /La Nación