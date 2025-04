Galíndez ponderó a Flavia Royón: “Es un ejemplo por su capacidad”

El candidato a diputado provincial por Vamos Salta, Gastón Galíndez, se prepara para la última etapa de la campaña en vista a las elecciones provinciales del 11 de mayo.

Se presenta en la lista que lleva a la cabeza a la ingeniera Flavia Royón. En De Buena Fuente, destacó el trabajo que viene realizando y su capacidad de liderar, en ese sentido, afirmó que ella es el claro ejemplo que muchas mujeres son capaces de ocupar el lugar que históricamente se le ha dado a los hombres.

“Queríamos que no haya más de lo mismo. Flavia es una mujer que viene del sector privado y ha demostrado gran capacidad dentro de la industria donde ha ocupado lugares importantes. El ejemplo que no hay un trabajo que la mujer no puede hacer a la par del hombre” destacó.