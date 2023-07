Intento de femicidio en el motel Viña: ¿Se intentó suicidar el joven que atacó a su novia?

El miércoles pasado, en horas de la tarde, dos jóvenes que se encontraban en un motel céntrico, ubicado en Alberdi al 300, protagonizaron una feroz pelea que terminó con ambos hospitalizados. Se presupone que él intentó matar a su novia y luego atentó contra su vida.

Al respecto, el licenciado en Criminalística, Ramiro Canavidez, en el programa Informate a la Noche por Multivisión Federal, se permitió dudar de la hipótesis del intento de suicidio del victimario, teniendo en cuenta que hay indicios que el hecho habría sido premeditado. Además, dijo que este tipo de episodios en moteles son más comunes de lo que se piensa, aunque no todos toman trascendencia mediática.

“Para mí el no intentó suicidarse, si estuvo premeditado el ataque a su pareja o a esta mujer con la que el estaba, no es que el después intentó suicidarse. No tiene como un perfil, en lo que se analizaba de sus redes que el iba a matarse o de que haya dicho que iba a hacerlo. Simplemente es algo como para simular un ataque o quizás una discusión que trascendió y llegó a esos términos. El hecho de que el tenga un cuchillo y que lo lleve a este lugar, ya refleja que fue algo premeditado, porque quien va por la vida con un cuchillo en la mochila. Habla mucho de la parte psicológica y hace mucho hincapié en este dato que es muy importante, que es la premeditación”, dijo.

Desde su experiencia, consideró que el joven había pensado como hacerlo, aunque le llama la atención que haya elegido un lugar público y céntrico para cometerlo. “Quizás él no tenía pensado hacerlo en ese momento, quizás hubo una discusión previa o algo que lo animó o lo exacerbó o hizo que decida hacerlo en ese lugar”, expresó.

En este sentido, opinó que las reiterativas publicaciones de amor del joven hacia su novia no son dato tan relevante. “Hoy en día en la era que vivimos en las redes sociales es algo muy común que uno suba absolutamente toda su vida a las redes. No sé si es un elemento para tenerlo definitivamente en cuenta, si en el lugar del hecho. Esto de encontrar un arma blanca, que puede producir un corte limpio, punzante”, manifestó.

Asimismo, se refirió a la escena del crimen propiamente dicha. “Muchas veces cuando hay un abuso seguido de un homicidio o intento de homicidio, eso no denota solamente una actitud de tipo sexual, sino una actitud de poder, de posesión, de alguien que está sobre otra persona y que esa persona es su objeto, su pertenencia. Esto nos denota una actitud de poder, más allá de que haya existido o no un abuso. También estamos viendo que la escena donde ocurrió esto es un motel, entonces está relacionado íntimamente con una conducta de tipo sexual, pero es un buen detalle a prestarle atención”, indicó.

Y concluyó que “la gente que trabaja en el lugar había escuchado que ellos estaban discutiendo, estaban peleando y por los gritos se acercaron. O sea, hubo un disparador que a él lo llevó, quizás lo pensaba hacer después, no lo sabemos, pero lo hizo en ese momento y lo hizo claramente en forma organizada, porque no sé como iba a hacer para zafar de ese lugar solo”.