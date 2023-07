Polémica en Juventud, perfiles falsos y amenazas con un arma ¿Qué pasó?

El presidente de Juventud Antoniana, Javier Russo, dialogó con radio CNN Salta para explicar una situación que se viralizó a través de redes sociales y que lo expone como supuesto protagonista.

Sucede que a través de una cuenta falsa twitter con el nombre y la foto de Russo, desacreditan al entrenador de arqueros del club. El texto dice lo siguiente: “Con razón vivimos perdiendo. Si vos, el entrenador de arqueros, tenés un ojo en júpiter y otro en Saturno. Me imagino las indicaciones que les darás a los muchachos. Cómo no me di cuenta antes...”

El mensaje rápidamente despertó el enojo de Carlos Guillermo Strizic, el entrenador de arqueros, quien respondió también desde su cuenta de twitter, amenazando con una foto de un arma de fuego.

“Las redes sociales hacen mucho daño, no hay forma de bajar esa red, por lo menos ahora le pusieron “no oficial”, yo no tengo twitter, pero algunos despistados toman como que yo hiciera eso. No tengo nada que ver”, dijo Russo.

Si bien se desconoce si la cuenta de Strizic es real o también es un perfil trucho, pocas horas después eliminó la foto del arma. “Para mí el entrenador de arqueros es una excelente persona, nos llevamos bien, lamentablemente hoy está pasando una situación muy difícil y supongo que esto le debe hacer doble daño. No hable con él, me enteré ahora por los medios”, dijo el presidente del club.

Russo lamentó lo sucedido y confirmó que no volverá a presentarse en las elecciones. “Piensan que le hacen un daño a Javier Russo pero le hacen un daño a la institución, no se dan cuenta que el daño es a Juventud. Yo no me voy a presentar para las elecciones, ya es suficiente para mí, ya hice todo lo que creía conveniente para el club, sufrí atentados”.