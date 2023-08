Franco perdió la vista en un accidente y necesita viajar a China para tratarse

El 8 de mayo de 2022, Franco Cardozo tuvo un accidente de tránsito en su moto cuando volvía de un boliche a la madrugada en avenida Bolivia, lo que ocasionó que perdiera la vista.

Durante ese periodo, tuvo una cirugía de reconstrucción en la cual le pusieron una malla en el cráneo, por lo cual la familia recurrió a la solidaridad de sus amigos y vecinos quienes no solo acompañaron con oraciones y rezos por la salud del joven sino también en la recaudación de 80 mil pesos para poder realizar la operación, comentó agradecida Cristina su madre.

Oriundo de Vaqueros y con 18 años, Franco junto a su familia, a través de las redes sociales, se anoticiaron de un tratamiento de células madres en China que podría ayudarle a volver a ver. Son 6 inyecciones, 3 de células madres neurales y 3 de células madres mesenquimales, una inyectada en la espalda y otra vía suero, duraría 2 semanas en el extranjero mientras que en Argentina el pos tratamiento es de 6 meses.

Al no contar con los medios económicos para realizarlo, recurren a la solidaridad de la sociedad. “Hoy te pido un pedacito de tu corazón solidario para que me ayudes a recaudar 50.000 dólares que es el valor del tratamiento a realizarme en China”, dice Franco en su video que recorre las redes sociales.

Su madre en diálogo con Multivisión comentó que el tratamiento en pesos rondaría los 14 millones. “Recurrimos a la solidaridad de la gente, de los políticos, de los futbolistas, de toda la sociedad en general”.

Nunca bajó los brazos. A pesar del gran cambio que sufrió en su vida y cotidianeidad, Franco no bajó los brazos, logró terminar el secundario y sus deseos de un título universitario están más latentes que nunca. “Esto no es ningún impedimento para poder continuar con mi vida y así fue y hoy me siento muy orgullo por lo que logré hasta el momento”, con la ayuda del IPS que le brindo una máquina de braille podrá estudiar licenciatura en piscología en la Universidad Católica de Salta como él anhela.

A su vez, continúa con su pasión por el fútbol jugando en Tiro Federal. “No se quedó Franco y a mi también me da fuerzas, a la familia, para seguir porque es un cambio de vida totalmente de lo que veníamos antes al día de hoy”, acotó su madre.

Este miércoles 2 de agosto 10 personas con cajas estarán juntando donaciones para el tratamiento, también compartieron el alias para los aportes que puedan hacer: gusto.gol.abrazo, la cuenta en banco Macro se encuentra a nombre de Franco Cardozo.

¡Todos por Franco!