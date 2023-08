“Me gritaba ‘no me sueltes’”: el desesperante relato del papá de la nena que quedó colgada en un juego aéreo

Sucedió el sábado en Mar del Plata. La menor perdió la estabilidad y casi cae al vacío. Su papá denunció que el arnés que la sostenía no estaba bien colocado. Se vivieron momentos de extrema tesión.

Una nena de 12 años quedó colgada boca abajo en un juego aéreo de quince metros de altura y debió ser rescatada por las personas que se encontraban en el lugar. El impactante momento quedó registrado en un video. El héroe de esta historia fue Gonzalo, su papá, quien logró sujetarla con sus piernas hasta que pudieron bajarla. “Papi, no me sueltes. Me muero”, le gritaba la adolescente.

En su desgarrador relato, el joven y su hija (oriundos de La Plata) contó que habían viajado hasta Mar del Plata para disfrutar los últimos días de vacaciones de invierno. Todo sucedió el sábado, cuando decidieron ir a pasar la tarde al parque de diversiones Aerópolis, ubicado en Jorge Newbery al 8000, predio dedicado a juegos de aventuras, como tirolesas y otras atracciones.

“Cuando entrás, te ponen el arnés y no te explican nada más”, aseguró Gonzalo a TN. Sobre el momento previo al incidente, el papá de la nena contó: ”Cuando estamos subiendo la escalera, mi hija me dijo que tenía el arnés flojo. Esto lo escuchó una de las chicas que trabaja en el predio, entonces nos hizo bajar y le volvió a ajustar el arnés. Pero como era su primer día de trabajo, no sabía ponerlo, por eso otro chico la corrió y le enseñó como se hacía”.

La menor ya sabía que algo andaba mal, lo presintió: “En medio del juego, a unos 15 o 20 metros de altura, mi hija empieza a sentirse mal y se pone nerviosa porque ve que el arnés no la estaba ajustando bien. Se puso a llorar de la desesperación. Yo estaba a unos cuatro metros de distancia más o menos, pero traté de tranquilizarla”, sostuvo el papá.

En un momento, perdió la estabilidad y se cayó. A partir de ahí, todo fue tensión: “El arnés, en vez de cumplir su función para tenerla sujetada verticalmente, se le soltó. Ella se dio vuelta y fue en caída libre, de espalda. Gracias a Dios, tuvo la fortuna de que le quedó enredada la zapatilla en el arnés, que ya estaba completamente salido. Lo primero que me salió en ese momento es tirarme y entrelazar mis piernas entre las suyas, mientras me agarraba con las manos para no caerme”.

Gonzalo sacó fuerzas de donde pudo y trató de mantener a su hija a salvo, mientras esperaba que la rescaten. “Hice toda la fuerza que pude para sostenerla. Los padres que estaban abajo empezaron a pedir ayuda, pero no llegaba nadie. Yo ya estaba cansado, mis piernas se aflojaban, todo esto mientras mi hija gritaba ‘Papi, no me sueltes. Papi, me muero’. De repente, había cada vez más gente abajo, haciendo una red humana como para sostenerla por si se caía y amortiguar el golpe. Una cosa muy rústica, pero agradezco la intención”, relató angustiado.

“Había chicos corriendo por todos lados, gritando. Fue tremendo. Después llegó alguien con una escalera, pero como no tenía apoyo, los padres ayudaron a tenerla. Una de las chicas del parque se subió a una red y ahí la solté. Recé a Dios para que me la haga caer sobre la espalda, y así fue”.

Sobre el estado de salud de la nena, Gonzalo aseguró que no sufrió ningún golpe, pero “terminó en shock”. Además, denunció que desde el parque no llamaron a una ambulancia y la revisaron.

“No había ningún protocolo de rescate. Nadie estaba capacitado para actuar. Tampoco revisaron a mi hija cuando pudimos bajarla, no empatizaron con la situación, ni me pidieron disculpas. El dueño básicamente le echó la culpa a mi hija por caerse”, cerró. /TN