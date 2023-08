Salta es tu Casa: El municipio no entregó los vouchers por 500 millones de pesos

La concejal Paula Benavides, durante la sesión del Concejo Deliberante, se manifestó respecto al programa Salta es tu Casa, advirtiendo que el ejecutivo respondió de forma parcial el pedido de informes para conocer sobre el beneficio anunciado durante la campaña electoral. “Estamos haciendo pagar a la ciudadanía los platos rotos de una campaña por parte del ejecutivo”, dijo.

Se trata de un programa que prometió a 1000 mujeres la posibilidad de acceder a vouchers por 500.000 pesos para realizar mejoras a sus casas, durante la campaña electoral a intendente. Hoy el dinero no fue entregado y se desconoce de dónde se obtendrá la suma millonaria. Ante esto intervino el Tribunal de Cuentas.

Por la gravedad de la situación concejales pidieron informes para saber qué es lo que está pasando y la respuesta fue parcial, según las palabras de Benavides. “La contestación a un pedido de informe que hicimos allá cuando iniciaba la campaña electoral y veíamos por parte de la intendenta municipal, prometer a algunas vecinas de la Ciudad de Salta la posibilidad de hacer a vouchers para hacer mejoras en sus casas, con este programa, Salta es tu Casa en el cual se anunciaban vouchers, si mal no recuerdo, de 500 mil pesos, con muy pocos requisitos”, comenzó diciendo a edil.

“Sentíamos que esto era lanzado por una campaña netamente electoral y pedimos al Ejecutivo la información correspondiente y hemos recibido una contestación que genera más dudas que certezas. Hasta la fecha no se ha erogado monto alguno de este concepto y las partidas presupuestarias rolan en algún expediente que no lo acompañan a la contestación del pedido de informe y que los fondos provenían de la provincia y municipio”, aseguró.

Recordó que en su momento se anunció que las compras con el beneficio se iban a poder realizar únicamente con los corralones El Amigo y La Tablada, “sin explicar el proceso mediante el cual se tuvo consideración a estos dos corralones, si hubo algún proceso de licitación o adjudicación directa, o cual fue la propuesta para celebrar estos convenios motivo que también generó una intervención por parte del Tribunal de Cuentas que hasta el momento no sabemos cuál ha sido la resolución”.

Lo cierto es que hasta el momento no se ha emitido ningún voucher y “hay una nómina de 1000 beneficiarias, sin embargo nos enviaron un listado de 700 mujeres adjudicadas, no sabemos que pasó con las otras 300 que no están en la nómina que nos han remitido”.

Contundentemente dijo que esta medida hace “pagar a la ciudadanía los platos rotos de una campaña por parte del ejecutivo municipal que tratando de salvarse y apuntar a una reelección que no obtuvo, hoy hay que afrontar por parte de la hacienda pública, estas mujeres ya han sido adjudicadas y están a la espera de estos vouchers y queremos saber de dónde van a salir esos fondos, si eran 500 mil pesos por mil mujeres son 500 millones los que tiene que erogar el municipio para afrontar este compromiso de campaña, es una vergüenza”, aseguró.