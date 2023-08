Tabacaleros en alerta por desfinanciamiento del FET

Los principales actores del sector se reunieron en el marco de la Fiesta Provincial del Tabaco para compartir su preocupación por la situación crítica que vive el sector. Se estima que en 2023 se dejarán de recaudar 900 millones de dólares.

En el mes de la 58ª Fiesta Provincial del Tabaco, se reunieron en Salta funcionarios y directivos de las compañías Alliance One Tobacco, Massalin Particulares, British American Tobacco, Cámaras del Tabaco de Salta y Jujuy, como así también de las Cooperativas de los productores de tabaco de las dos provincias del norte.

En el encuentro los principales actores del sector mostraron preocupación por la crítica y compleja situación por la cual atraviesan los productores salteños y jujeños. Cada entidad expuso desde su punto de vista los factores que inciden en la difícil realidad productiva del sector tabacalero, de vital importancia social y económica para la región. La principal preocupación es la problemática de la comercialización de los cigarrillos, de la cual deriva el sustento económico del Fondo Especial del Tabaco - FET, por la contribución monetaria al mencionado fondo de cada una de las cigarreras que funcionan en el país.

Se señaló con extrema preocupación en dicha reunión que en la actualidad un 45% de los cigarrillos no tributan lo establecido por ley. En consecuencia, se estima para 2023 una pérdida de recaudación del FET en el orden de los USD 900 millones de, representativos de aproximadamente $ 220 por cada kg de tabaco producido en la campaña anterior. Estos fondos que hoy faltan en la recaudación ponen en riesgo el empleo y sustento de miles de familias de la región, todo ello generado por la falta del cumplimiento fiscal de manufactureras de tabaco que funcionan al margen de la ley.

“Se debe exigir al Estado que estas empresas paguen los impuestos que corresponden, y diagramar acciones estructurales destinadas a tutelar a los actores tabacaleros que funcionan en la legalidad y con responsabilidad social empresaria” declararon en el marco del encuentro. Además agregaron que “Quienes no exteriorizan responsabilidad fiscal, no deben disponer de tabaco argentino para elaborar cigarrillos, porque ellos no aportan al FET el dinero correspondiente y no es lógico que utilicen materia prima producida cumpliendo lo que marca la ley”.

También se valoraron en la reunión la problemática hídrica de las dos provincias tabacaleras, la incertidumbre cambiaria y la situación económica general. Si bien se anuncia el fin de las retenciones a las exportaciones, que es por cierto una medida muy esperada y de efecto muy positivo, el grave desfinanciamiento del FET sigue resultando la mayor preocupación del sector y el factor determinante que pone en jaque la enorme incidencia social y económica en los pueblos de los valles productivos de Salta y Jujuy.