Feroz golpiza a una alumna del colegio Juan Calchaquí, piden se cambie de turno

El pasado viernes, Lourdes con tan solo 15 años fue brutalmente agredida por una compañera de curso y otras alumnas del establecimiento Juan Calchaquí cuando se dirigía a la parada de colectivos en horas de la tarde.

Cristina, mamá de la joven contó que la agresión fue a la vuelta del colegio y que la tomaron desprevenida. "Se dirigía a tomar el colectivo a la San Martín. La siguieron un grupo de chicas. Una de ellas empezó a golpearle la espalda y otra chica la patea. Son del mismo colegio, una de ellas era compañera y las otras de otro curso".

Enterada de la agresión sufrida por su hija radicó la denuncia policial el mismo viernes y asegura que hasta ahora no tiene novedades, incluso denunció que hasta el momento no tiene el informe del médico legal que no la revisó.

"El seguro no le cubre , me dijo la directora, solo dentro del establecimiento. Cuando llegué al médico legal cuando hice la denuncia y no estaba, el sábado no estaba y me dijeron 'al médico tengo que llamarlo una hora antes para que me espere porque tiene consultorio particular".

Por estas horas es que aún su hija no fue revisada por el médico legal y la enviaron a una salita médica para que un médico haga un informe

"Me dirigí a la salita, el médico hizo lo posible pero me dijo 'informes legales no hago' le corresponde al médico legal, no tuvo solución. Ella sufrió golpes en la cabeza, nuca, cara y el ojo morado, le duele la cabeza constantemente".

Golpeada la joven decidió volver a clases el lunes y sufrió la burla de las agresoras "Es un daño psicológico y físico también" dijo a Todo Salta Noticias.

El colegio solo expulsó a una de las agresoras

Cristina manifestó que el lunes se acercó al establecimiento para reunirse con directivos y de allí supo que la agresora iba a ser expulsada y las otras sancionadas. Lo lógico para mí es que tienen que salir todas del colegio, una de ellas va al curso de mi hija, es como una burla porque no tuvo castigo de nada, me propuso cambiarla a la mañana.

La mujer reclamó la presencia policial en la institución a manera preventiva.

Mi hija tiene miedo

Actualmente según contó la mamá de la menor su hija está con temor y desde la familia buscan acompañarla al ingreso y egreso.

"Me manda mensajes del colegio. El lunes me tuve que ir a las 17 porque lloraba no se sentía bien. Voy a buscarla, tiene miedo. Además siguen las otras agresoras en la escuela, solo expulsaron a una. No puede levantar la mirada porque ya no es lo mismo. Una es compañera y no tuvo castigo. Si fue el viernes el lunes no tendrían que haber ingresado, incluso la hermana de la agresora va a 4° año".

La mamá sabía que en primer año recibía amenazas permanentes. "Que le iban a pegar, ella me decía 'mamá no vayas, capaz ya se les pase' pero viene hace mucho con varias chicas como mi hija no todas las chicas son iguales, ellas callan por miedo, siempre sucedió desde que ingresó al colegio, le dije a la directora".