Denunció 4 veces a su ex por violar la perimetral y sigue suelto, teme por su vida

Una salteña, víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, está desesperada. Lo denunció en reiteradas oportunidades por violar las medidas de restricción de acercamiento dispuestas por la justicia, sin embargo, el hombre hace caso omiso. Teme que su vida y la de sus hijos estén en peligro.

Según consta en el documento al que tuvo acceso InformateSalta, la mujer contó con lujo de detalles el calvario que vive desde el 30 de junio pasado, cuando luego de una intervención quirúrgica le solicitó al denunciado que se separen definitivamente, luego de 7 años de conflictos y de una relación paralela por parte de él.

El pedido de la víctima, según su propio relato, provocó enojo en su ex pareja y violencia verbal. La llamó “ocupa” y amenazó con que si no se iba, pese a su delicado estado de salud, la iba a sacar “a patadas en el orto”.

Por la situación, ella decidió retirarse de su habitación en el hotel familiar, fuente de sus ingresos y en el que viven, mientras el hombre se fue y regresó al día siguiente, otra vez con insultos hacia su persona. Propino amenazas como “si no te vas, te voy a hacer mierda”, todo frente a su hija de 7 años.

Por la noche, se retiró a hacer un trámite y al llamar a sus hijos tomó conocimiento que su hija de 17 años no se encontraba en el hogar, lo que le generó preocupación. La adolescente estaba en el domicilio de la actual pareja del denunciado, ella se apersonó hasta allí para buscarla y se desató una nueva discusión con su pareja.

“Mi ex pareja me agarró fuerte de los brazos y me llevó directamente contra mi vehículo prácticamente arrastrándome. Es absolutamente imposible recordar la cantidad de insultos y agresiones que recibí por su parte en ese momento, toda vez que entre lo emocional y el miedo que me causó semejante agresión por el perpetrada, que casi sería imposible recordar todo lo que me dijo. Debo reiterar mi situación de salud, porque me colocaron drenajes internos con salida a colectores, y por las agresiones perpetradas y empujones estallaron, lo que hizo saltar la sangre recolectada en mi ropa y el piso, me aplastaba con su cuerpo contra el auto, incluso sobre mis heridas de la operación. En ese momento por la situación que estaba viviendo no pude advertirlo”, contó la denunciante.

Inmediatamente después del episodio, decidió radicar la denuncia en la Comisaría Tercera y al regresar a su casa comenzó a sentir un dolor agudo en el abdomen, más precisamente en la zona de la operación.

“Era un dolor insoportable, y le solicité a mi hijo si podía acompañarme al hospital para que me revisen, pensando que simplemente me iban a dar un calmante. En ese momento, el médico de guardia al recibirme me informa que debían internarme urgentemente para resguardar mi salud para el cuadro que presentaba. Me informaron los médicos que por las agresiones sufridas debía permanecer internada para evaluar una nueva intervención. Al día siguiente (día lunes 3 de Julio) me hacen distintos estudios por el dolor que presentaba en la zona abdominal y permanezco internada hasta el martes 4 a las 13 horas”, continuó.

En esa instancia, ya pesaba sobre el hombre una prohibición de acercamiento, sin embargo, volvió a aparecerse en su domicilio con insultos. “Él tiene una contextura grande, temo por mi salud, por las de mis hijos, con quienes ya ha demostrado ser agresivo no solo verbalmente sino físicamente. Nos ha amenazado en varias oportunidades y temo por la salud de mi familia. Solicito actúe inmediatamente para ponernos en resguardo”, expresó.

La actitud evasora de las medidas establecidas por parte del denunciado no cesó, incluso la mujer presentó 4 denuncias advirtiendo la situación. “Recordé que mi cuenta de Google se encuentra relacionada con la cuenta de Google de mi ex pareja y podía ver a través del Google Maps, si realmente habría pasado por mi domicilio. En ese momento corroboré que no es uno, sino muchos los días que viola la restricción de acercamiento que existe”, manifestó.

Por todo lo anteriormente mencionado, la mujer por intermedio de su abogado, solicitó la detención del denunciado. “Pese a ser la víctima de violencia debo estar encerrada en mi casa por temor a que atente contra mi salud. El día 8 de agosto tomé conocimiento de que desde el Juzgado se pidió la detención, pero hasta la fecha eso no ocurrió. Solicito se tomen las medidas del caso para cumplir con el pedido judicial y que se lo impute por otro hecho más de desobediencia judicial”, narró la damnificada en la cuarta denuncia que radicó.