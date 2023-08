Por suba del dólar blue, se paralizan las ventas de propiedades en Salta

Son jornadas de incertidumbre económica donde la alta volatilidad del dólar tras la devaluación en la moneda decretada por el Gobierno, está impactando en la venta, oferta y consumos de servicios, productos e insumos en todo el país. Un sector que también siente el impacto del cimbronazo económico es el mercado inmobiliario, con operaciones dolarizadas y tanto vendedores como compradores esperan la calma de la tormenta, más al no ser una experiencia nueva.

Así lo dijo Pablo Castañeda, CPI del equipo RE/MAX Noa quien contó cómo están viviendo estas horas desde el sector. “Ya tenemos antecedentes de esta situación lamentablemente, el mercado inmobiliario está dolarizado hace tiempo porque la comercialización de una propiedad lleva meses, no es algo de un día para el otro, puede llevar 120 días” en promedio”, comentó primeramente.

A esto prosiguió indicando que en Argentina, “tasar una propiedad y venderla en pesos se hace muy difícil, el mundo toma como valor de referencia al dólar para no perder valor del bien y se terminó volviendo moneda de pago, entonces el mercado está dolarizado”, explicó el escenario de operaciones.

Dicho esto señaló que ante movimientos bruscos en el tipo de cambio, “en el corto plazo siempre hay un parate, luego esperaremos a que se reactive, ver cómo se acomoda”. También indicó dos cuestiones a tener en cuenta: cuál va a ser el valor en pesos que se asentará, hasta dónde llegará el salto cambiario, y luego el modelo de país tras las elecciones de octubre. “Se esperará cuál será el rumbo macroeconómico”, espetó.

“En el corto plazo veremos un parate, esto será con demanda contenida para cuando se estabilice en el mediano o largo plazo, cuando se encuentre un punto de equilibro en el valor del dólar”

Mientras tanto, ¿cómo siguen las operaciones que estaban en curso o que iban a empezar? Según dijo Castañeda, hay de todo un poco. “El que está por tomar una decisión y no avanzó, está esperanzado; si se había avanzado, el vendedor intentará cerrar y el comprador esperará; las que estaban en marcha, como están dolarizadas no hay tanto parate, pero las operaciones en pesos son prácticamente inexistentes, esto no es nuevo sino que viene de décadas”, puntualizó para concluir.