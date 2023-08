Uno por uno, todos los aumentos que hubo en 4 días y que siente el bolsillo

¿No es eso lo que todos se preguntan? ¿Qué pasará con la economía? Esta duda resuena entre los argentinos, en medio de los efectos de la devaluación de la moneda determinada por el Gobierno de la Nación y la alta volatilidad cambiaria que llevó al dólar blue, por ejemplo, a tocar los $803 el mediodía de este miércoles.

Dentro de este contexto, desde el lunes cuando se anunciaron las medidas de Nación, los precios de productos, insumos, artefactos y demás bienes tuvieron "una disparada" en sus valores. ¿Qué sectores tuvieron incrementos? Aquí hacemos una síntesis de los aumentos en estos 4 días:

El pan: Desde la Cámara de Panaderos dijeron que una suba es inminente. “Hasta esta mañana (por ayer) no tenía valores de referencia en muchos insumos lo que no me permitía hacer un estudio de costos”, señalaron antes de agregar que “hemos dejado a criterio de cada colega la suba por estos días ya que no había precios".

Frutas y verduras: En medio de la caída de ventas en los últimos 3 meses, puesteros del mercado COFRUTHOS advirtieron que los proveedores anunciaron que no iban a reponer mercadería, hasta por lo menos el lunes que viene, cuando vendrán los productos con nuevos precios. En ese sentido, aseguró que prevén un aumento del 25% en productos de almacén.





Remedios: “Los precios han aumentado un 25% más o menos. El problema que tenemos es que tampoco nos están entregando. Si pedís 10 medicamentos te mandan 2”, señaló el gerente de la farmacia San Francisco, Francisco Pulo. “Hay diferencias de precios en el orden del 100% o 120%”, subrayó.

Naftas: Las subas rondan el 14% y en el caso de los combustibles más caros ronda los 50 pesos por litro. Según reportes, el incremento es de 25% para Puma, entre 15% y 20% para Shell y un 10% para Axion (PAE).

Electrodomésticos: algunas empresas proveedoras suspendieron la venta de productos y otras mandaron listas con aumentos que van desde el 10% hasta un 50% según los diferentes productos. Muebles, colchones, cocinas y artefactos de similar tenor tuvieron aumentos que oscilan entre el 12% y 22% en muebles.

Carne: La Cámara de Comercio de Carnes alertó sobre el incremento de los productos cárnicos que “desde febrero se encontraban sin suba” y ahora esto responde a una actualización de precios a raíz de “la inflación del 120%”. El primer aumento registrado el lunes, fue del 20% y estuvo impulsado por el dólar maíz. Ahora con la nueva devaluación, subió un 30% más, precios que se están trasladando a las carnicerías.

Automotriz: Desde varias terminales comunicaron a su red de concesionarias que se suspendía la facturación hasta que se decidiera la política comercial a seguir. Se espera que en las próximas horas lleguen las nuevas listas de precios con aumentos que se estiman entre 13% y 15% para los 0km que expresan su cotización en pesos.