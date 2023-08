Continúa desaparecido Tito Alcalá, su familia pide una investigación a fondo

Del hombre de 42 años no se sabe nada desde marzo del 2023 cuando salió de su casa sin llevar su DNI, algunos testigos aseguran que fue visto junto a un conocido. Ofrecen un millón de pesos en recompensa a quien pueda aportar datos sobre su paradero.

Doña Leoncia Neri, comerciante de Cachi, sostiene que su hijo fue visto almorzando junto a un conocido en un comedor del pueblo, apenas horas de haberse retirado de su domicilio.

A pesar de que la policía local realizó varios rastrillajes, incluso con perros y baquianos, no pudo dar con él. "Tito es un hombre simple, trabajador y amiguero. Él tenía una severa adicción a consumir alcohol con sus amigos y un día de marzo desapareció sin dejar rastros, ni siquiera una misiva", dijo su madre a El Tribuno.

Lo cierto es que doña Leoncia, quien atiende su almacén de ramos generales desde hace décadas, relató que lo que ella ama a su hijo no tiene techo y que ofrece cualquier dinero solo por saber que él se encuentra bien en alguna parte. Relató que siendo ella una cristiana profesante, en una reunión en honor a la Virgen, una mujer le dijo que su hijo estaba bien, que pronto volvería y eso la ayudó a soportar estos meses de angustia extrema.

Rememoró cómo llegó Tito a convertirse en su hijo del corazón, cuando éste quedó huérfano hace ya unos 35 años. "Él estaba alojado en el hospital meses y meses y se fue acercando a nuestro negocio de a poquito y finalmente lo adopté con todo mi corazón", relató.

La última tarde que lo vi, hablamos mucho, me dijo que estaba triste porque se sentía solo, me mostró una foto donde él estaba junto a sus dos hijos (mis nietos) y la madre de ellos. Yo lo abracé, lloramos juntos y luego se fue a su pieza. No lo vi salir. Solo escuché la puerta y le pregunté a mi pareja quién era y me respondió: "Tito se fue".

Desde aquel día busco a Tito en cada rincón de Cachi, le pedí a la Virgen por él. Hablé con los amigos, vecinos, policías y hasta ahora solo me responde el silencio", lloró. "Yo creo que alguien sabe qué le pasó y a esas personas les solicito colaboración". Luego señaló que la policía se llevó de la pieza de su hijo ropa y un colchón con manchas de sangre y ese dato le llamó la atención, aunque aseguró que a veces volvía lastimado de la calle.

Luego dijo que su DNI y carné de conducir fueron hallados después de su desaparición. "No me cierra eso", dijo. También aclaró: "Tito trabajaba en el almacén, siempre hasta la 13, luego almorzaba y ya no volvía a trabajar. Yo siempre le di dinero para sus gastos, pero él no tenía ahorros ni nada parecido, así que el día que se fue, tampoco llevaba dinero encima".

"Tito, volvé, tu mamá te necesita. Si es que podés escuchar el video que te grabé, si podés leer esta nota por Dios, regresá", imploró Leoncia. Luego señalo: "Es imposible que haya salido caminando por la ruta y que nadie lo viera, era muy conocido".

Un millón de pesos por un dato

En Cachi, la mamá de Tito Alcalá, doña Leoncia Neri, ofrece una recompensa de un millón de pesos en efectivo a quien aportare un dato certero o una fotografía actual de él y la posible ubicación del joven en algún barrio o ciudad, por más distante de Cachi que sea. Tito Fabián Alcalá mide de 1,67 m de altura, es de contextura delgada, tez morena, cabello corto y negro. Al momento de salir de su vivienda de Cachi vestía campera, pantalón deportivo y zapatillas azules. Es un joven muy callado y un poco introvertido, dice su madre.